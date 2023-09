BRÜSSEL – Der Europäische Ombudsmann untersucht die Europäische Kommission wegen ihres umstrittenen Migrationsabkommens mit Tunesien.

In einem Brief der EU-Ethikaufsichtsbehörde an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sucht der Bürgerbeauftragte nach Antworten zum Schutz der Menschenrechte in dem Abkommen, das im Juli mit der autoritären Regierung des tunesischen Präsidenten Kais Saied vereinbart wurde.

Der tunesische Machthaber ist wegen seiner „rassistischen“ Behandlung von Afrikanern südlich der Sahara und seines gewaltsamen Vorgehens gegen die inländische Opposition in die Kritik der Vereinten Nationen geraten.

„Wo Grundrechte nicht respektiert werden, kann es keine gute Verwaltung geben“, schrieb die Europäische Bürgerbeauftragte Emily O’Reilly am Mittwochabend in einem Brief an von der Leyen, der am Freitagmorgen veröffentlicht wurde.

Die Untersuchung findet vor dem Hintergrund wachsender Kritik an dem Abkommen statt, das Tunesien EU-Geld als Gegenleistung für die Hilfe verspricht, Migranten daran zu hindern, das Mittelmeer nach Europa zu überqueren.

Mitglieder des Europäischen Parlaments, Nichtregierungsorganisationen und EU-Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, kritisierten das Abkommen mit der Begründung, es verletze die Menschenrechte und stärke Saieds autoritäre Herrschaft. Anfang dieser Woche verweigerte die tunesische Regierung einer Delegation von EU-Gesetzgebern auf einer offiziellen Mission in Tunis die Einreise – die Abgeordneten hatten zuvor den demokratischen Rückfall im Land kritisiert.

Unabhängig davon hat von der Leyen das Abkommen weiterhin unterstützt und es in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union am Mittwoch als Vorlage für ähnliche Abkommen mit anderen nordafrikanischen Ländern bezeichnet.

In ihrem Brief drängte die Europäische Bürgerbeauftragte die Kommission dazu, wie sie gewährleisten will, dass die tunesischen Behörden die Menschenrechte achten. Es wurde darauf hingewiesen, dass die EU-Exekutive eine Menschenrechtsbewertung durchführen muss, bevor sie Abkommen mit anderen Ländern unterzeichnet.

„Beabsichtigt die Kommission, eine regelmäßige, systematische und wirksame HRIA (Menschenrechtsfolgenabschätzung) der im Zuge der Umsetzung des MoU ergriffenen Maßnahmen durchzuführen?“ O’Reilly schrieb in dem Brief.

Der Pakt sieht 105 Millionen Euro zur Unterstützung der Grenzkontrolloperationen Tunesiens und weitere 150 Millionen Euro vor, um den Haushalt des Landes angesichts der steigenden Inflation zu stützen. Bisher wurde jedoch kein Geld ausgezahlt, da Brüssel und Tunis noch Einzelheiten ausarbeiten, denen auch die EU-Länder zustimmen müssten.

Die Aufsichtsbehörde äußerte Befürchtungen, dass die tunesische Regierung sogar EU-Gelder für Menschenrechtsverletzungen nutzen könnte.

„Hat die Kommission Kriterien für die mögliche Aussetzung von Mitteln aufgrund der Nichteinhaltung der Menschenrechte festgelegt?“ fragte der Bürgerbeauftragte.

Ein Sprecher der Kommission sagte, dass die Achtung der Menschenrechte „durch einen regelmäßigen strukturierten Dialog mit der Regierung und der Zivilgesellschaft sowie durch gezielte Entwicklungshilfe angegangen wird“.

Die Antwortfrist der Kommission endet am 13. Dezember. Danach könnte die Ethikaufsichtsbehörde eine Untersuchung darüber einleiten, ob die EU-Exekutive falsch gehandelt hat, und schließlich eine unverbindliche Empfehlung abgeben.