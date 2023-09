BRÜSSEL – Der EU-Erweiterungschef unterstützte den Zeitplan von EU-Ratspräsident Charles Michel für die Aufnahme von Beitrittskandidaten bis 2030 im Gegensatz zur offiziellen Haltung seiner eigenen Chefin Ursula von der Leyen.

Der ungarische Kommissar Olivér Várhelyi war mit der Haltung der Europäischen Kommission, dass es kein Zieldatum für die EU-Erweiterung geben dürfe, nicht einverstanden und warf Fragen hinsichtlich der internen Einigkeit der EU-Exekutive in diesem wichtigen Dossier auf.

Unter Bezugnahme auf einen von Michel vorgeschlagenen Zeitplan für die Erweiterung sagte Várhelyi am Mittwoch, dass die Kommission bereit sein sollte, bis 2030 neue Mitglieder aufzunehmen.

„Wir auf unserer Seite haben unermüdlich an diesem Ziel gearbeitet – daher freue ich mich sehr, dass endlich auch die Mitgliedsstaaten anfangen, sich politisch zu bewegen und zu mobilisieren, und bereit sind, politisch zu investieren, um bis 2030 neue Mitglieder in die EU aufzunehmen.“ “, sagte Várhelyi während einer Pressekonferenz in Ankara mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan.

Das ist ein Aufbruch von der offiziellen Linie der Kommission, dass die EU-Erweiterung ein „leistungsorientierter Prozess“ ohne offizielles Enddatum sei.

Várhelyi ist nicht der erste hochrangige EU-Beamte, der einen ehrgeizigeren Zeitrahmen für die EU-Erweiterung unterstützt.

Letzte Woche begrüßte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell eine Frist für die Erweiterung und argumentierte, dies würde „unsere (der EU) Energie und die der Beitrittskandidaten mobilisieren.“

Nach der russischen Invasion in der Ukraine steht die Erweiterung ganz oben auf der Prioritätenliste der EU, und der Druck auf die Kommission wächst, noch vor Jahresende Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldawien aufzunehmen.

Während seines Besuchs in Ankara machte der EU-Erweiterungszar alle Hoffnungen zunichte, dass die Türkei – deren Beitrittsbemühungen zur EU seit Jahrzehnten ins Stocken geraten – dem Club in naher Zukunft beitreten könnte.

„Die Beitrittsverhandlungen sind derzeit ins Stocken geraten, und damit diese wieder in Gang gebracht werden können, müssten auch vom Europäischen Rat sehr klare Kriterien festgelegt werden, die berücksichtigt werden müssten, und diese Kriterien beziehen sich auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“, sagte er Várhelyi.