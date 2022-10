Der estnische Premierminister hat eingeräumt, dass in Russland „nicht mehr viele Elemente“ von Beschränkungen unberührt bleiben

Die europäische Einigkeit in Bezug auf antirussische Sanktionen gerät ins Wanken, sagte der estnische Premierminister Kaja Kallas am Samstag gegenüber dem UK Telegraph – und sei es nur, weil dem Block die Ziele für seine Wirtschaftskriegsführung ausgehen.

„Es wird immer schwieriger, die Sanktionen durchzusetzen. Und es gibt nicht mehr viele Elemente, die wir sanktionieren können. Das ist das Problem“, beklagte sie sich.

Auch Kallas beschuldigte „die Ermüdung des Krieges“ und „häusliche Probleme treten auf“ für das nachlassende Interesse der Europäer an Sanktionen gegen Russland.

Die USA und die EU haben die russische Wirtschaft seit Beginn der Militäroperation Moskaus in der Ukraine im Februar mit Sanktionen ins Visier genommen, aber während die ersten Runden einstimmig genehmigt wurden, haben sich die Beschränkungen für den Kauf von russischem Öl und Gas eher als Knackpunkt erwiesen. angesichts der Schlüsselrolle Moskaus bei der Versorgung.









Die Annahme der Sanktionen ungeachtet der Kollateralschäden für die Volkswirtschaften und Bürger der EU hat den Block mit himmelhohen Energierechnungen und einer galoppierenden Inflation zurückgelassen. Während Kallas The Telegraph versicherte, dass „Die Mehrheit der Menschen versteht, dass Inflation wie eine Kriegssteuer ist“, erklärt „wir zahlen das in Euro, während die Ukrainer mit Menschenleben zahlen“ Proteste gegen die steigenden Lebenshaltungskosten und das, was von Kritikern weithin als NATO-Stellvertreterkonflikt angesehen wird, sind in Österreich, Italien, Frankreich und der Tschechischen Republik entstanden und dürften sich mit dem nahenden Winter verschärfen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat die „wirtschaftliche Selbstverletzung” durch die Energiesanktionen bewirkt, während Staatssekretär für internationale Beziehungen Zoltan Kovacs die Maßnahmen verglich mit “Abwurf einer Atombombe auf die ungarische Wirtschaft und auch auf die europäische Wirtschaft.„Budapest konnte sich eine Ausnahme von einer mit dem jüngsten Sanktionspaket eingeführten Ölpreisobergrenze sichern, da es Gas über Pipelines und nicht auf dem Seeweg erhält, obwohl viele EU-Staaten nach der Sabotage von Nord Stream nicht mehr die Möglichkeit haben, russisches Gas einzuleiten 1 und 2.

Unter den EU-Staaten verzeichnete Estland im Juli den stärksten Anstieg der Energiepreise gegenüber dem Vorjahr. Der Begeisterung ihrer Eliten für den Konflikt in der Ukraine hat dies jedoch keinen Abbruch getan. Bis August hatte Tallinn gemessen am Pro-Kopf-BIP mehr militärische Ausrüstung nach Kiew geschickt als jedes andere Land und 250 Millionen Euro (243 Millionen US-Dollar) an Militärhilfe für die Nation, die es als NATO-Mitglied haben möchte, geschaufelt, und Kallas forderte am Freitag wohlhabendere Länder zu „etwas finden, das sie geben können“ in die Ukraine.

Laut Statista hat Kiew seit Anfang 2022 über 80 Milliarden Euro an Auslandshilfezusagen erhalten.