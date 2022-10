EU-Energieminister: Habeck drängt auf gemeinsamen Gaseinkauf

Stand: 25.10.2022 11:28 Uhr

In der EU rückt der gemeinsame Einkauf von Erdgas näher. Die Energieminister der Mitgliedsstaaten wollen heute in Luxemburg die Details finalisieren. Eine Gaspreisobergrenze bleibt umstritten.

Die EU-Energieminister wollen heute Details zum geplanten gemeinsamen Einkauf von Erdgas festlegen. Zum Auftakt des Treffens in Luxemburg hat Bundeswirtschaftsminister Habeck erneut für den Plan geworben. Der Grünen-Politiker nannte eine gemeinsame Einkaufspflicht den effizientesten Weg zu niedrigeren Preisen. Europa habe eine „große Marktmacht“. Einkaufsgemeinschaften „senken die Preise“.

„Wenn die großen Player sich koordinieren, Einkaufsgemeinschaften bilden oder dürfen, dann wirkt sich die Marktmacht Europas aus“, sagte der Grünen-Politiker am Rande der Konsultation. Diese konkurrieren dann nicht mehr miteinander und treiben somit den Preis nicht mehr in die Höhe.

Luxemburgs Energieminister Claude Turmes zeigte sich überzeugt, dass der gemeinsame Einkauf bis Mitte November auch rechtlich abgesichert sei. Darauf hatten sich die Staats- und Regierungschefs bereits beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche grundsätzlich geeinigt.

Gaspreisobergrenze bleibt umstritten

Allerdings gibt es noch keine Einigung über eine Preisobergrenze für Käufe und Transfers. Vor allem Deutschland, aber auch andere Länder wie Dänemark sehen das kritisch, da sie dann Probleme mit der Versorgung Europas befürchten. Andererseits könnte eine notwendige Verteilung des knappen Treibstoffs innerhalb Europas, etwa durch die EU-Kommission, zu Konflikten führen. Die Kommission selbst hatte davor gewarnt, dass eine Preisobergrenze auch dazu führen könnte, dass wieder mehr Gas in Kraftwerken verbrannt wird.

Habeck sagte in Luxemburg, eine Gaspreisobergrenze sei „nicht das richtige Instrument“. Aus diesem Grund sollte derzeit nur an dynamischen Obergrenzen gearbeitet werden, die spekulative Ausschläge an den Börsen verhindern könnten. Durch die politische Arbeit seien die Gaspreise bereits deutlich gefallen, sagte Habeck. „Für die Verbraucher ist das mittelfristig nur eine gute Nachricht, denn die hohen Preise aus dem letzten Jahr werden auch im nächsten Jahr noch anfallen.“ Dies ist jedoch ein starkes Zeichen für die Märkte.

Der Gaspreis war zuletzt aufgrund der milden Witterung und voller Speicher in Europa deutlich gefallen. Er liegt jedoch immer noch um ein Vielfaches über dem Preis von 2021.