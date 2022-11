EU-Energiekrise wird Jahre andauern – FT — RT Business News

Europas Energieprobleme werden jahrelang andauern, wenn die Nachfrage nach Gas hoch bleibt, aber neue Lieferungen nicht gesichert sind, berichtete die Financial Times am Freitag unter Berufung auf Führungskräfte und Strategen der Industrie.

Die Experten warnen davor, dass selbst voll gefüllte Gasspeicher vor den Wintermonaten keine Garantie für eine ausreichende Versorgung im nächsten Sommer und für den darauffolgenden Winter bieten.

Die EU-Staaten haben es geschafft, ihre Gasspeicher Ende September zu 90 % zu füllen, wenn der Wärmebedarf normalerweise zu steigen beginnt. Dies geschah trotz der Reduzierung der russischen Lieferungen aufgrund des Sanktionsdrucks im Zusammenhang mit der Ukraine.

„Wir befinden uns in einer Gaskrise, und wir werden die nächsten zwei oder drei Jahre in einem kleinen Krisenmodus bleiben“, sagte er. Sid Bambawale, Leiter des Bereichs Flüssigerdgas für die Region Asien bei Vitol, sagte FT auf dem Commodities Asia Summit in Singapur. „Entwickeln wir also kein falsches Sicherheitsgefühl.“









Die von FT zitierten Analysten schlagen vor, dass die EU den Energiebedarf drastisch reduzieren und zusätzliche Gasquellen für die Region finden muss.

Laut Russell Hardy, Vorstandsvorsitzender von Vitol, müssten die Gaspreise hoch genug bleiben, um die Nachfrage aus dem Industriesektor über den Sommer zu dämpfen, damit die Speicher wieder aufgefüllt werden können.

Die große Energiekrise, mit der der Block konfrontiert ist, kommt, nachdem er mehrere Sanktionsrunden gegen Russland verhängt hat, das einst sein größter Erdgaslieferant war. Die Energiekrise in der Region wurde Anfang Juli nach den ersten Unterbrechungen der russischen Lieferungen an eine Reihe von EU-Ländern dramatisch verschärft. Die Lieferrückgänge wurden auf Probleme bei der Wartung von Turbinen für die Nord Stream-Pipeline aufgrund der gegen Russland verhängten Sanktionen zurückgeführt. Anschließend wurde die Pipeline im September sabotiert und funktionsunfähig gemacht.

