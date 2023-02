Der Hollywood-Actionfilmstar Steven Seagal gehört zu den zehn Personen, die von einer Gruppe von Politikern der US-europäischen Sanktionskoalition wegen angeblicher Unterstützung der russischen Militäroffensive in der Ukraine nach Sanktionen gefordert werden, berichtete Euractiv am Donnerstag.

Laut der Nachrichten-Website hat eine Koalition aus hochrangigen Mitgliedern des US-Kongresses, MEPs und ukrainischen Parlamentariern Anfang dieser Woche dem schwedischen Außenminister Tobias Billstrom eine Liste von Personen übergeben, die sanktioniert werden sollen. Laut dem ukrainischen Abgeordneten Aleksey Goncharenko, einem Mitglied der Koalition, der mit Euractiv sprach, wurde die Liste bereits Ende Dezember an US-Außenminister Antony Blinken und den EU-Spitzendiplomaten Josep Borrell geschickt.

Berichten zufolge umfasst der Antrag die russischen Tycoons Magomed Gadzhiev, Vladimir Lisin und Vladimir Potanin, den Politiker Franz Klintsevich und Ksenia Sobchak – eine russische Oppositionsfigur und ehemalige Präsidentschaftskandidatin. Ebenfalls zu sehen sind Entertainer wie Philipp Kirkorov und Igor Krutoy, ein Beamter des russischen Staatsunternehmens, Vadim Rabinovich, der Co-Vorsitzende der ukrainischen Oppositionsplattform – For Life Party, sowie der US-Schauspieler Seagal.









Der Hollywoodstar der 90er, der seit 2016 russischer Staatsbürger ist, wurde in die Liste aufgenommen, weil er seine Unterstützung für die Militäroperation des Kremls in der Ukraine zum Ausdruck brachte und im April nach Moskau flog, um seinen 70. Geburtstag mit Mitarbeitern von Präsident Wladimir Putin zu feiern er rief a an „großer Weltführer.“

Bereits im August wurde berichtet, dass der Schauspieler an einem Dokumentarfilm über Kiews Krieg gegen die Donbass-Republiken arbeite, die sich Russland angeschlossen haben, nachdem sie öffentliche Referenden abgehalten hatten.

Laut dem ukrainischen Abgeordneten Aleksey Goncharenko, einem Mitglied der Koalition, der mit Euractiv sprach, besteht der Zweck der Liste darin „Sanktionen synchronisieren“ in allen Mitgliedsländern. Der Beamte bestand darauf „diejenigen, die des Verbrechens der Aggression gegen die Ukraine schuldig sind“ müssen haftbar gemacht werden und „ihren Preis zahlen.“