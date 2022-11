EU-Diplomaten sehen „London im Gespräch mit London“, während Westminster über einen Pakt nach Schweizer Art mit Brüssel debattiert – POLITICO

Die britische Politik mag mit der Rede von einer Beziehung „nach Schweizer Art“ mit der Europäischen Union überschwemmt sein – aber die Stimmung auf dem Kontinent ist von höflicher Verwirrung geprägt.

Der britische Premierminister Rishi Sunak war diese Woche gezwungen, einen Bericht der Sunday Times zurückzuweisen, wonach „hochrangige Regierungsvertreter“ in seiner noch jungen Regierung an einer Einigung mit der EU interessiert seien, ähnlich der komplexen Beziehung der Schweiz zum Block. Ein EU-Diplomat sagte, die ganze Reihe habe sich angefühlt wie „London spricht mit London“.

Die private Denkweise in einigen der Machtkorridore von Westminster, so die Zeitung, sei, dass das Vereinigte Königreich einen reibungslosen Handel anstreben sollte, indem es „sich in den nächsten zehn Jahren auf eine Beziehung nach schweizerischem Vorbild zubewegt“.

Die Schweiz liegt außerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums, unterhält jedoch starke Handelsbeziehungen mit dem Block und hat selektiven Zugang zu seinem Binnenmarkt sowie die Teilnahme am visumfreien Schengen-Reiseraum und an EU-Forschungs- und Bildungsprogrammen. Die Schweiz wiederum akzeptiert eine engere Angleichung an die EU-Gesetze.

Unter Druck auf den Bericht sagte Sunak am Montag vor einer Versammlung von Wirtschaftsführern in Birmingham: „Lassen Sie mich in Bezug auf den Handel unmissverständlich sein. Unter meiner Führung wird das Vereinigte Königreich keine Beziehung zu Europa anstreben, die auf der Angleichung an EU-Gesetze beruht.“

Er fügte hinzu: „Jetzt habe ich für den Brexit gestimmt, ich glaube an den Brexit, und ich weiß, dass der Brexit enorme Vorteile und Chancen für das Land bringen kann – und bereits bringt.“

Aber die Kommentare kamen nur wenige Tage, nachdem Bundeskanzler Jeremy Hunt, der sich 2016 für einen Verbleib in der EU ausgesprochen hatte, versprochen hatte, die „große Mehrheit der Handelshemmnisse“ mit der EU zu beseitigen, um das Wachstum anzukurbeln.

Konservative Brexiteers haben bereits verärgert auf die beiden Vorschläge reagiert, und die European Research Group – eine Pro-Brexit-Gruppe von Tory-Abgeordneten, die Theresa May auf dem Höhepunkt der Brexit-Kämpfe ein Dorn im Auge waren – wird genau beobachtet Schreie des Verrats.

Stewart Jackson, ein ehemaliger Abgeordneter und Brexit-Berater der Regierung, der jetzt eine Beratungsfirma für öffentliche Angelegenheiten leitet, sagte, die neue Regierung habe genug zu tun, ohne „gegen die ERG in den Krieg zu ziehen“, die seiner Meinung nach immer noch „mehr als genug sympathische Unterstützer“ habe, um „ echte Probleme verursachen“ für Sunak.

Doch während Sunaks Regierung versucht, den Bericht abzublasen, muss der EU noch etwas Konkretes vorgelegt werden.

„Es gibt nichts zu kommentieren, weil es keinen Vorschlag gibt“, sagte ein EU-Diplomat und fügte hinzu, dass die EU natürlich sehr gerne einen prüfen würde. „Ich versuche nicht, leichtfertig zu sein, aber was wäre der Vorschlag?“

Die EU, sagte der Diplomat, werde nicht reagieren, bis London tatsächlich etwas vorlege. „Es kommt auf etwas zurück, das schon lange andauert: Es scheint, dass London mit London spricht und London versucht herauszufinden, was London akzeptieren kann“, sagte er. „Mir wird langweilig, immer dieselbe Antwort zu geben.“

Der Sprecher der Europäischen Kommission, Daniel Ferrie, schlug einen ähnlichen Ton an und sagte den Medien am Montag in Brüssel, dass „jede Beziehung zwischen der Europäischen Union und einem Drittland auf dem Gleichgewicht von Rechten und Pflichten beruht“ – in diesem Fall geregelt durch die bestehenden Brexit-Scheidungsvereinbarungen.

Kommissionsvizepräsident Maroš Šefčovič hatte, so Ferrie, bereits Abkommen nach Schweizer Art zu gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Vorschriften vorgeschlagen, um Handelskonflikte zu verringern. Diese würden, sagte er, „eine Angleichung an die EU-Vorschriften – die EU-SPS-Vorschriften – beinhalten, und daher sind reduzierte Kontrollen und Kontrollen die Mehrheit der Kontrollen und Kontrollen von SPs.“

In Birmingham, England, wo Sunak seine Rede hielt, sprach ein Wirtschaftsführer ebenfalls kurz von mehr Deals, obwohl er die Idee unterstützte, dass ein Land, das mit dem Eintritt in eine „lang anhaltende Rezession“ rechnen muss, „sich um die Welt umsehen“ muss für Handels- und Exportwachstumsmöglichkeiten.“

„Anstatt über einen Deal zu spekulieren, der eigentlich nicht auf dem Tisch liegt – und die Regierung hat bestätigt, dass dies nicht der Fall ist – sollten wir uns darauf konzentrieren, den Deal abzuschließen, der auf dem Tisch liegt und den der ehemalige Premierminister Boris Johnson ausgehandelt hat. “, sagte Matthew Fell, Politikchef der Confederation of British Industry.

„Bringen Sie das Nordirland-Protokoll in Ordnung“, fügte er hinzu und bezog sich auf den langjährigen Streit um die Handelsregeln für Nordirland, der sich als Belastung für die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU erwiesen hat. „Das kann eine stärkere Zusammenarbeit bei Innovation, gegenseitiger Anerkennung von Fähigkeiten und so weiter verhindern. Konzentrieren wir uns auf die Umsetzung des Deals, den wir haben, anstatt über einen Deal zu spekulieren, den wir nicht haben.“

Matt Honeycombe-Foster trug zur Berichterstattung bei.