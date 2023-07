Europäische und lateinamerikanische Staats- und Regierungschefs einigten sich auf eine Erklärung, in der der Sklavenhandel als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ erklärt wurde.

Die Geschichte des Sklavenhandels in Europa war ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und zugefügt „unsagbares Leid” auf Millionen, sagten die Führer der Union am Dienstag in einer Erklärung, in der sie sich auch auf einen 10-Punkte-Reparationsplan bezog. Die Erklärung wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten im Anschluss an einen zweitägigen Gipfel in Brüssel abgegeben.

Die Europäer erkannten und „zutiefst„Sie bedauerten ihre Rolle im transatlantischen Sklavenhandel“, hieß es in der Erklärung, und kritisierten, was sie als „entsetzliche Tragödien … nicht nur wegen ihrer abscheulichen Barbarei, sondern auch wegen ihres Ausmaßes.“

Der in der Gipfelerklärung erwähnte Reparationsplan wurde 2014 von der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) ausgearbeitet und fordert von den europäischen Regierungen, sich offiziell zu entschuldigen und finanzielle, soziokulturelle und sogar psychologische Reparationen zu leisten. „Anhaltende rassistische Viktimisierung der Nachkommen von Sklaverei und Völkermord“ Ist „die Grundursache ihres heutigen Leidens“, erklärt es und nennt dies „die Hauptursache für das Scheitern der Entwicklung in der Karibik.“









Zusätzlich zum Schuldenerlass für die Nachkommen von Opfern der Sklaverei auf individueller und nationaler Ebene werden die europäischen Regierungen aufgefordert, eine „Entwicklungsprogramm für indigene Völker„Kultur- und Gesundheitseinrichtungen für ihre ehemaligen Kolonialbesitztümer, Alphabetisierungsprogramme und die Modernisierung karibischer Industrien.“

Der Plan betont die Notwendigkeit, die Beziehungen zu den afrikanischen Gemeinschaften, aus denen Sklaven stammten, zu stärken.gestohlen” für die Arbeit auf karibischen Plantagen und fordert sogar die Rückführung aller Nachkommen von Sklaven, die nach Afrika zurückkehren möchten.

Während sich einige europäische Staats- und Regierungschefs gegen die Einbeziehung von Wiedergutmachungen sträubten, wurden sie überstimmt, als der CELAC-Präsident und der Ministerpräsident von St. Vincent und die Grenadinen, Ralph Gonsalves, darauf bestanden, dass in der Gipfelerklärung Folgendes erwähnt werden müsse: „Wiedergutmachungsgerechtigkeit” für die „historische Hinterlassenschaften des Völkermords an den Ureinwohnern und der Versklavung afrikanischer Körper.”

Anfang des Monats entschuldigte sich der niederländische König Willem-Alexander offiziell für die Rolle der Niederlande im Sklavenhandel und fügte hinzu, dass Rassismus in der niederländischen Gesellschaft weiterhin ein Problem sei. Premierminister Mark Rutte entschuldigte sich im Dezember offiziell und erklärte, die Niederlande hätten eine Schlüsselrolle im atlantischen Sklavenhandel gespielt und erheblich davon profitiert, auch wenn er sagte, die Regierung werde keine Reparationen zahlen.

Im April sagte der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa, Lissabon solle sich entschuldigen und die Verantwortung für die Rolle übernehmen, die es im Sklavenhandel gespielt habe. Er erklärte jedoch nicht, was das bedeuten würde. Portugal brachte während der Kolonialzeit mehr versklavte Afrikaner über den Atlantik als jedes andere Land – fast die Hälfte der 12,5 Millionen, die gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben und nach Amerika gebracht wurden.