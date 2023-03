De Europese Commissie weigerde haar hoogste transportfunctionaris te steunen, die geconfronteerd wordt met een intern onderzoek wegens het overtreden van de EU-regels toen hij zijn eigen gratis vluchten naar Qatar tekende.

Een woordvoerder van de Commissie werd gevraagd of de uitvoerende macht van de EU het vertrouwen behield in de directeur-generaal van de transportafdeling, Henrik Hololei, nadat hij had onthuld dat hij persoonlijk had besloten dat er geen belangenverstrengeling was toen hij gratis Qatar Airways-tickets aannam terwijl zijn team onderhandelde over een open sky deal met Doha.

Tijdens een dagelijkse briefing voor journalisten weigerde de woordvoerder te zeggen of de Commissie nog steeds vertrouwen had in Hololei, en antwoordde: “We kunnen geen conclusies trekken voordat de feiten zijn vastgesteld.”

De Commissie startte een intern onderzoek naar Hololei na onthullingen van POLITICO dat hij gratis vluchten van de regering van Qatar accepteerde terwijl zijn team onderhandelde over een grote luchtvaartovereenkomst die van vitaal belang was voor de eigen luchtvaartmaatschappij van de Golfstaat.

De Estse ambtenaar vloog tussen 2015 en 2021 negen keer gratis business class met Qatar Airways, volgens details verkregen door POLITICO via verzoeken om vrijheid van informatie.

“De bevoegde dienst van de Commissie, DG HR, kijkt naar de context en de omstandigheden van die missies, dus het is eigenlijk het verzamelen van de feiten rond die missies”, zei de woordvoerder, die weigerde aan te geven wanneer de Commissie de sonde zal aankondigen. resultaat. De woordvoerder voegde eraan toe: “We willen snel, snel en efficiënt te werk gaan.”

Maandag zei de Commissie dat als Hololei schuldig wordt bevonden, de sancties in overeenstemming zullen zijn met het personeelsstatuut van de EU.

Volgens die procedures kan de Commissie, als er bewijs is van wangedrag, een waarschuwing geven aan de ambtenaar; start zijn eigen tuchtprocedure; of de zaak voorleggen aan een tuchtraad. Sancties variëren van een schriftelijke waarschuwing tot het ontslaan van een ambtenaar uit zijn functie en een pensioenverlaging.