EU-Kommissarin Ursula von der Leyen wird am Sonntag zusammen mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die italienische Insel Lampedusa besuchen, während Italiens rechte Regierung die Europäische Union auffordert, bei der Bewältigung des Zustroms von Migranten zu helfen.

Meloni lud von der Leyen zu einem Besuch ein, nachdem in nur drei Tagen rund 8.500 Menschen mit dem Boot auf der Insel angekommen waren. Der italienische Premierminister wollte, dass der EU-Chef sich des „Ernsts der Lage“ bewusst sei, in der sich Italien befinde, da allein an einem Tag 5.000 Migranten ankamen.

„Präsidentin von der Leyen wird morgen auf Einladung des italienischen Ministerpräsidenten Meloni nach Lampedusa reisen“, schrieb der Sprecher der Europäischen Kommission, Eric Mamer, am Samstag online.

Die Zahl der in Italien ankommenden Migranten nimmt zu

Die Zahl der Tausenden Migranten, die in Lampedusa ankamen, ist größer als die gesamte lokale Bevölkerung. Sie kamen innerhalb von drei Tagen, von Montag bis Mittwoch, in etwa 199 Booten an, teilte die UN-Migrationsagentur mit und überfluteten das Migrationszentrum der Insel, das eine Kapazität für etwa 400 Menschen hat.

Vizepremierminister Matteo Salvini nannte die Ankünfte einen „Kriegsakt“, und am Freitag forderte Meloni die EU auf, mehr zu tun, um zu helfen.

Lampedusa ist Italiens südlichste Insel. Es liegt nur wenige Dutzend Kilometer vor der Küste der tunesischen Stadt Sfax und ist somit ein regelmäßiger Einreisepunkt für Migranten, die aus Nordafrika kommen.

Im vergangenen Juli hat die EU eine Vereinbarung mit Tunesien getroffen, um den Zustrom irregulärer Migration nach Europa einzudämmen.

Gerald Knaus, ehemaliger Migrationsberater der Bundesregierung und Gründer der Denkfabrik European Stability Initiative, sagte der DW am Freitag, dass der zwischen der EU und Italien ausgehandelte Deal mit Tunesien „die Lage tatsächlich noch schlimmer gemacht hat“.

„Seit dem Abkommen haben mehr Menschen Tunesien verlassen und die Menschenrechtsverletzungen in Tunesien haben sich tatsächlich verschärft, was bedeutet, dass die meisten Afrikaner südlich der Sahran ein Interesse daran haben, zu versuchen, mit Schmugglern nach Europa zu fliehen“, sagte Knaus.

„Die aktuelle EU-Strategie funktioniert also nicht, und es wäre sehr gut, endlich eine realistische und ernsthafte Debatte darüber zu führen, was funktionieren könnte.“

RMT/SMS (AFP, dpa)