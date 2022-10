EU-Bericht: Trotz Sanktionen kontrollieren Russen über 31.000 Unternehmen in Europa

Neuer Bericht der EU-Kommission enthüllt: Russische Geschäftsleute sind nach wie vor in erheblichem Umfang in Europa aktiv. Laut einer aktuellen Studie gibt es fast 31.000 Unternehmen in Europa, die im wirtschaftlichen Eigentum Russlands stehen, so ein neuer Bericht über Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken. Sie sind hauptsächlich in der Immobilien-, Bau- und Hotelbranche sowie in der Finanz- und Energiebranche tätig.

EU-Bericht enthüllt: Russen kontrollieren mehr als 31.000 EU-Unternehmen

In dem Bericht an den Rat der Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament bewertet die Kommission die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in der EU. In einem Abschnitt über Russlands Krieg gegen die Ukraine heißt es, dass die ordnungsgemäße Umsetzung der EU-Maßnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten eine wirksame Durchsetzung der Transparenzregeln für wirtschaftliche Eigentümer erfordert. Darüber hinaus setzt sich die Behörde unter anderem für einen besseren Informationsaustausch und eine „angemessene“ Offenlegung und Überwachung von Vermögenswerten ein, die vor den Finanzbehörden verborgen sind.

Russen umgehen Sanktionen mit Briefkastenfirmen

Demnach sei die Gründung von Briefkastenfirmen noch relativ einfach, sodass diese genutzt würden, um „durch undurchsichtige Transaktionen hunderte Millionen Euro zu bewegen“. Mit Hilfe von Briefkastenfirmen konnten Kriminelle nicht nur Herkunft und Bestimmungsort von Geldern verschleiern, sondern auch den eigentlichen Begünstigten der Transaktion verschleiern. Die betreffenden Gelder könnten also sowohl zur persönlichen Bereicherung als auch zur Destabilisierung ganzer Länder verwendet werden.

„Die Aufdeckung von Schwarzgeldströmen trägt nicht nur zur Verteidigung der Demokratie und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der EU bei, sondern hilft auch, den Einfluss von Autokratien zu bekämpfen“, so die Kommission.

33 sanktionierte Personen besitzen 1400 EU-Unternehmen

Von den 31.000 Unternehmen mit wirtschaftlichen Eigentümern aus Russland haben mindestens 1.400 Unternehmen Eigentümer, die kürzlich sanktioniert wurden, so der Bericht der EU-Agentur. Konkret geht es um 33 Personen. Gleichzeitig stellt sie fest, dass einige Oligarchen ihren Besitz oder ihre Kontrolle über Unternehmen durch in Drittländern registrierte zwischengeschaltete Unternehmen oder lokale nominelle Aktionäre verschleiern können.