EU bereitet sich auf Subventionswettlauf mit den USA vor – Politico – RT Business News

Die EU entwickelt einen großen Subventionsschub, um zu verhindern, dass europäische Unternehmen von US-Konkurrenten ausgelöscht werden, die staatliche Beihilfen erhalten, berichtete Politico am Dienstag unter Berufung auf Quellen.

Zwei hochrangige EU-Beamte teilten der Nachrichten-Website mit, dass der Streit den sogenannten Inflation Reduction Act betrifft, ein Industriesubventionsprogramm in Höhe von 369 Milliarden US-Dollar, das von US-Präsident Joe Biden eingeführt wurde, um grüne Industrien zu unterstützen.

Dem Bericht zufolge befürchten EU-Beamte, dass Unternehmen nun einem fast unwiderstehlichen Druck ausgesetzt sein werden, neue Investitionen in die USA zu verlagern, weg von Europa.

„Europa steht ein doppelter Hammerschlag der USA bevor“ Politico berichtete und stellte fest, dass die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten „haben erkannt, dass sie schnell handeln müssen, wenn sie verhindern wollen, dass der Kontinent zu einer Industriebrache wird.“

Die Quellen sagten, Brüssel arbeite derzeit an einem Notfallprogramm, um Geld in wichtige Hightech-Industrien zu leiten. Dies wäre ein „Europäischer Souveränitätsfonds“, um Unternehmen dabei zu helfen, in Europa zu investieren und ehrgeizige grüne Standards zu erfüllen, erklärten sie.









Berichten zufolge musste die EU handeln „extrem schnell“ da Unternehmen bereits Entscheidungen darüber treffen, wo sie ihre zukünftigen Fabriken bauen wollen, für alles von Batterien und Elektroautos bis hin zu Windturbinen und Mikrochips.

Die namentlich nicht genannten Beamten gaben einen weiteren Grund für Brüssel an, schnell zu reagieren – um zu vermeiden, dass einzelne EU-Länder im Alleingang Notgeld ausgeben.

Unterdessen warnte EU-Industriechef Thierry Breton am Montag davor, dass Bidens neues Subventionspaket eine Gefahr darstellt „existenzielle Herausforderung“ an die europäische Wirtschaft und betonte, dass dies jetzt von größter Dringlichkeit sei „den stattfindenden Deindustrialisierungsprozess rückgängig machen.“

Das Inflationsminderungsgesetz könnte den Autoherstellernationen der EU wie Frankreich und Deutschland besonders schaden, da es die Verbraucher dazu ermutigt, „amerikanisch zu kaufen“, wenn es um Elektrofahrzeuge geht.

„Da eine diplomatische Lösung unwahrscheinlich erscheint und Brüssel einen umfassenden Handelskrieg vermeiden will, erscheint ein Subventionswettlauf nun als umstrittener Plan B immer wahrscheinlicher.“ sagte der Bericht.

