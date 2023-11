EU-Beitrittsverhandlungen: Von der Leyen gibt der Ukraine Hoffnung

Stand: 04.11.2023 16:30 Uhr

Laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erfüllt die Ukraine die Voraussetzungen für EU-Beitrittsverhandlungen nahezu vollständig. Bei einem Besuch in Kiew kündigte sie zudem weitere Strafmaßnahmen gegen Russland an.

Wenige Tage vor der Veröffentlichung eines EU-Fortschrittsberichts zur Ukraine lobte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Besuch in Kiew demonstrativ die Reformen des Landes. „Ich muss sagen, Sie haben hervorragende Fortschritte gemacht. Das ist beeindruckend zu sehen“, sagte sie nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew.

Kiews Ziel, noch in diesem Jahr die EU-Beitrittsverhandlungen zu eröffnen, sei „wirklich in greifbarer Nähe“, betonte der Kommissionschef. „Sie sind schon bei weit über 90 Prozent des Weges“, sagte von der Leyen in einer Rede vor Abgeordneten in Kiew. Es wurden bereits viel größere Fortschritte erzielt, als man von einem Land im Krieg erwarten könnte. Von der Leyen erwähnte die Reform des Justizsystems, die Eindämmung des Einflusses von Oligarchen und die Bekämpfung der Geldwäsche. „Dies ist das Ergebnis harter Arbeit und ich weiß, dass Sie daran arbeiten, die verbleibenden Reformen abzuschließen.“

Ein noch stärkerer Kampf gegen Korruption, neue Gesetze zur Lobbyarbeit und strengere Vorschriften zur Offenlegung von Vermögenswerten seien jedoch unerlässliche Maßnahmen, sagte von der Leyen.

Selenskyj sagte, der Besuch sei zu einem „historischen Zeitpunkt“ erfolgt. „Diese Entscheidung wird eine Schlüsselrolle in der Geschichte nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa spielen.

Neue EU-Sanktionen gegen Russland

Am kommenden Mittwoch will der EU-Kommissionspräsident einen Bericht über den Reformfortschritt der Ukraine vorlegen. Auf dieser Grundlage wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs im Dezember über die mögliche Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen entscheiden. Die Ukraine ist seit letztem Sommer offizieller Beitrittskandidat.

Von der Leyen kündigte in Kiew an, dass die EU nächste Woche neue Strafmaßnahmen gegen Russland ankündigen werde. Zu den Sanktionen gehörten unter anderem neue Import- und Exportverbote, eine strengere Ölpreisobergrenze und Maßnahmen gegen Unternehmen aus Drittstaaten, die die Sanktionen umgangen haben. Zu lange hätten viele in Europa geglaubt, es sei möglich, mit Russland Handel zu treiben und das Land in die europäische Sicherheitsordnung zu integrieren, sagte sie.

Selenskyj: Kein Druck Friedensverhandlungen

Nach eigenen Angaben sieht Selenskyj keinen Druck seitens der EU und der USA auf sein Land, mit Russland über ein Ende des Krieges zu verhandeln. „Niemand übt Druck auf mich aus“, sagte Selenskyj. Dies geschah vor und zu Beginn des Krieges. „Heute übt niemand von den EU-Staats- und Regierungschefs, von den USA Druck auf mich aus, dass wir uns jetzt mit Russland zusammensetzen, verhandeln und Russland etwas geben. So etwas wird es nicht geben“, sagte Selenskyj.

Von der Leyen sagte, die Ukraine sei ein souveränes Land und treffe daher ihre Entscheidungen selbst. Sie erinnerte daran, dass Selenskyj selbst eine „Friedensformel“ mit zehn Punkten ausgearbeitet habe, die weiterverfolgt werde. Im Wesentlichen sieht es einen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine vor, bevor Kiew Verhandlungen mit Moskau aufnimmt. „Das zeigt, dass Sie im Krieg die Initiative ergreifen, um die territoriale Integrität zu erlangen und Ihre Souveränität zu wahren“, sagte von der Leyen. Die Ukraine wird auch von der EU unterstützt.