Die EU verhängte das Verbot von Getreide aus der Ukraine, um die Landwirte vor einem Preisverfall aufgrund eines Überangebots an Getreide zu schützen.

Polen strebt eine Verlängerung des Verbots an, obwohl die Handelsbeschränkungen der EU auslaufen.

Die Ukraine ergreift im Einklang mit den EU-Vorgaben Maßnahmen, um Marktstörungen in Nachbarstaaten zu vermeiden.

Die Europäische Union gab am Freitag bekannt, dass sie ein Importverbot für ukrainisches Getreide in fünf Mitgliedstaaten aufheben werde, nachdem Kiew versprochen hatte, die Exporte zu kontrollieren.

Durch Russlands Invasion in der Ukraine wurden die vor dem Krieg genutzten Schifffahrtsrouten am Schwarzen Meer gesperrt, was dazu führte, dass die EU zu einer wichtigen Transitroute und einem Exportziel für ukrainisches Getreide wurde.

Doch im Mai begann die EU, die Getreideimporte nach Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei zu beschränken, um ihre Landwirte zu schützen, die die Importe für den Preisverfall auf den lokalen Märkten verantwortlich machten.

Die Europäische Kommission sagte, dass „bestehende Maßnahmen heute auslaufen“, wenn sie um Mitternacht auslaufen.

„Die Marktverzerrungen in den fünf an die Ukraine angrenzenden Mitgliedstaaten sind verschwunden“, sagte die Exekutive der EU.

Die Kommission sagte, die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem Kiew zugestimmt habe, innerhalb von 30 Tagen Maßnahmen wie ein Exportlizenzsystem einzuführen, um „Getreideanstiege zu vermeiden“.

In der Zwischenzeit hieß es, die Ukraine werde Maßnahmen ergreifen, um den Export von Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkernen zu kontrollieren, um Störungen auf den Märkten ihrer EU-Nachbarn zu vermeiden.

Der Schritt dürfte die Ukraine erfreuen, die die EU aufgrund eines diplomatischen Streits mit Polen dazu gedrängt hatte, die Maßnahmen aufzuheben.

Aber es könnte Warschau verärgern, nachdem die polnischen Behörden erklärt hatten, sie würden die Beschränkungen einseitig verlängern, selbst wenn die EU-Maßnahmen auslaufen würden.

Durch die Maßnahmen konnten die Produkte weiterhin durch die fünf Länder transportiert werden, der Verkauf auf dem lokalen Markt wurde jedoch verhindert.

Besonders heikel ist das Thema in Polen, wo nächsten Monat Wahlen stattfinden.

Die derzeitige rechtspopulistische Regierung der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ genießt in den Agrarregionen starke Unterstützung.

Russlands Drosselung der Getreideexporte des landwirtschaftlichen Kraftwerks Ukraine hat weltweit Bedenken hinsichtlich der Getreideversorgung geweckt.

Moskau hat im Juli ein Abkommen der Vereinten Nationen zur Genehmigung von Exporten über das Schwarze Meer gekündigt und seitdem die Angriffe auf ukrainische Exportanlagen verstärkt.

Die EU hat andere Routen über Land und entlang von Flüssen gestärkt, über die seit der Invasion über 44 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine exportiert wurden.