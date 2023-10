Brüssel

Vertreter der EU-Staaten stimmen heute Nachmittag über die Erneuerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat ab. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass Glyphosat in der EU bis Ende 2033 verwendet werden könne – der Wirkstoff ist in der EU noch bis Mitte Dezember zugelassen.

Im sogenannten Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel (ScoPAFF) benötigt die EU-Kommission eine qualifizierte Mehrheit für ihren Vorschlag. Andernfalls müssen weitere Verhandlungen in einem Berufungsausschuss stattfinden. Eine qualifizierte Mehrheit erfordert die Zustimmung von mindestens 55 Prozent der EU-Staaten, die auch mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren.

Datenlücken in mehreren Bereichen

Ende Juli veröffentlichte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) eine Studie zu Glyphosat, in der sie keine inakzeptablen Risiken, aber Datenlücken in mehreren Bereichen feststellte. In Deutschland spricht sich das Bundeslandwirtschaftsministerium klar gegen eine Verlängerung aus. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) begründet dies damit, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass Glyphosat die Artenvielfalt schädige.

Aus den Reihen des Regierungspartners FDP gibt es Widerstand. FDP-Fraktionsvize Carina Konrad etwa setzt sich für den Weiterkonsum der Droge ein. Im Koalitionsvertrag der Ampelparteien heißt es allerdings: „Wir werden Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt nehmen.“

Keine ausreichende Mehrheit

Gestern wurde der Vorschlag der EU-Kommission bereits im EU-Expertenausschuss diskutiert. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es für den Kommissionsvorschlag noch keine ausreichende Mehrheit.

Eine repräsentative Umfrage des Ipsos-Instituts im Auftrag der Glyphosat-kritischen Organisation Pesticide Action Network (PAN) Europe ergab, dass Bürger Glyphosat tendenziell kritisch sehen. Auf die Frage, welche Aussage ihrer eigenen Aussage am nächsten kommt, antworteten fast 70 Prozent in Deutschland, dass der Einsatz verboten werden sollte. Gut 15 Prozent sagten, der Wirkstoff solle weiterhin verwendet werden.