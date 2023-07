Es ist immer noch möglich, Links zu Threads-Beiträgen auf Twitter zu finden, aber Sie müssen kreativ werden. Die Suche nach „url:“threads net“ mit einem Leerzeichen zwischen „threads“ und „net“ ist die beste Problemumgehung, die wir je gesehen haben, und Sie können auch weiterhin nach bestimmten Thread-Beitrags-URLs suchen ( so was ). Aber die offensichtliche Einschränkung erhöht die Reibung im Prozess und erschwert das einfache Auffinden einer breiten Palette von Threads-Links auf Twitter.

Es ist unklar, wie beabsichtigt dieses Verhalten ist, und eine Anfrage an die Presse-Hotline von Twitter lieferte die übliche automatische Antwort mit dem Poop-Emoji. Aber Twitter-Inhaber Elon Musk hat Threads und Meta-CEO Mark Zuckerberg heftig kritisiert. „Konkurrenz ist in Ordnung, Betrug nicht“ Musk twitterte am 6. Juli. „Zuck ist ein Cuck“, war sein Wort weniger gemessene Reaktion drei Tage später. Twitter hat außerdem damit gedroht, Meta wegen Threads zu verklagen, und behauptet, Meta habe sich an einer „systematischen, vorsätzlichen und rechtswidrigen Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und anderem geistigen Eigentum von Twitter“ beteiligt.