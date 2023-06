Jason Cundy glaubt, dass der Abgang von Mason Mount teilweise darauf zurückzuführen ist, dass der Club nach dem Abgang von Roman Abramovich „erschüttert“ wurde.

Der Absolvent der Chelsea-Akademie, der zum Mittelfeldstar wurde, steht kurz davor, seine 18-jährige Amtszeit beim Verein zu beenden und zum Premier-League-Rivalen Manchester United zu wechseln.

Nachdem es nicht gelungen war, sich auf einen neuen Vertrag mit Chelsea zu einigen, da sein aktueller Vertrag in das letzte Jahr geht, und drei Angebote der Red Devils abgelehnt hatten, haben die Blues zugestimmt, Mount für 55 Millionen Pfund plus 5 Millionen Pfund Zuschläge zu verkaufen.

Cundy, ein ehemaliger Chelsea-Spieler, lebenslanger Fan und TalkSPORT Sports Bar-Co-Moderator, ist enttäuscht, dass Mount weiterzieht.

„Ich habe Mase gesehen und seine Karriere verfolgt. Ich mache Chelsea TV, also hatte ich das Glück, seine Karriere über die Jahre hinweg zu dokumentieren“, erklärte Cundy.

„Habe ihn beobachtet. Er ging zu Vitesse, war dort ein absoluter aufstrebender Star. Komm zurück, ging zu Derby, ein aufstrebender Star. Er hat getan, was alle anderen im Chelsea-Fußballclub und in der Akademie getan haben (dachten, dass er es tun würde).

„Das haben sie alle vorhergesehen. Im Verein zwischen ihm (und ihnen) ist etwas katastrophal schiefgelaufen. Ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist.“

„Was ich sagen will, ist, dass er sich zu einem großartigen jungen Fußballer entwickelt hat.“

Auf die Frage, ob es ein schlechtes Geschäft sei, dass Chelsea Mount von Co-Moderator Jamie O’Hara gehen ließ, sagte Cundy: „Nun, ich glaube leider nicht, dass es eine Alternative gab.“

O’Hara stellte dann die Frage, warum die Blues in die Lage geraten seien, einheimische Talente an Rivalen abzugeben, und Cundy erläuterte, warum er glaubt, dass sein Verein Mount verlieren werde.

„Das ist eine sehr gute Frage“, sagte er. „Die Tatsache, dass er zweimal zum Spieler des Jahres gekürt werden kann, er wird von den Fans geliebt und verehrt, ich habe keine Ahnung, wie er zu dieser Position gekommen ist.“

„Wenn man sich die Zeit ansieht, als wir 2021 die Champions League gewannen, war er ein wesentlicher Bestandteil dieser Mannschaft.“

„Seitdem wurde der Verein von so vielen Dingen erschüttert. Die Leute sagen ‚Oh, es sind Ausreden‘, es sind keine Ausreden. Was beim Chelsea-Fußballverein passiert ist, ist beispiellos.“

Der Abgang des ehemaligen Eigentümers Abramovich im Jahr 2022 nach der russischen Invasion in der Ukraine führte dazu, dass der Verein für 4,25 Milliarden Pfund vom Besitzer der Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, übernommen wurde.

Von Anfang bis Ende war der Übergang für die Blues steinig und gipfelte in einem zwölften Platz in der Premier League in der letzten Saison und der niedrigsten Premier-League-Punktzahl aller Zeiten.

Und Cundy glaubt, dass es nicht verwunderlich ist, dass Chelsea aufgrund des Chaos im letzten Jahr einige seiner Talente verliert.

„Ich denke, was wir beobachten, wenn Mason jetzt geht, ist ein kleiner Streit zwischen dem Abgang von Roman (Abramovich), den verhängten Sanktionen und der Übernahme von (Todd) Boehly.“

„Rückblickend bin ich mir nicht sicher, ob beide Seiten besonders gut daraus hervorgegangen sind.“