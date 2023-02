Etwas für den Staat tun: Marineadmiral ermutigt zur Wehrpflicht wie in Norwegen

Marineadmiral schlägt Wehrpflicht wie in Norwegen vor

Verteidigungsminister Pistorius hält die Aussetzung der Wehrpflicht für einen Fehler, eine Debatte über die Wiedereinführung will die Bundesregierung aber nicht zulassen. Meeresinspektor Kaack schlägt das norwegische Modell vor, das deutlich nachhaltiger sein soll.

Aus Sicht von Marineinspektor Jan Christian Kaack ist die Debatte um eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht in Deutschland keine Geisterdiskussion. Er sei immer ein Befürworter der Wehrpflicht gewesen und in seinen mehr als zwei Jahren in Norwegen ermutigt worden, sagte der Vizeadmiral.

„Ich glaube, dass eine Nation, die in diesen Zeiten widerstandsfähiger werden muss, ein besseres Verständnis hat, wenn wir eine Mischung mit den Soldaten haben“, sagte der Vizeadmiral. In Norwegen würden alle jungen Männer und Frauen überprüft. Das sind etwa 70.000 pro Jahr. Die Streitkräfte legten dann fest, wie viele sie mitnehmen wollen. Das sind rund 15.000 pro Jahr. „Wobei wir nur darüber diskutieren, wie wir 200.000 Jugendliche unterbringen sollen. Das kann man auch anders regeln.“ In Norwegen spricht niemand über Militärjustiz. Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass diese jungen Menschen einmal im Leben etwas für den Staat tun könnten.

Kaack war von 2019 bis 2021 Kommandeur des Joint Warfare Center der NATO im norwegischen Stavanger. Mit Blick auf die personellen Ressourcen der Bundeswehr sagte er: „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir angesichts der zu erwartenden demografischen Entwicklung die Basis unserer Kräfte verbreitern müssen beantragen können. Es ist eine Tatsache, dass wir früher 70 Prozent unserer geschleppten Langzeitbediensteten aus der Wehrpflicht hatten.“

Verteidigungsminister Boris Pistorius bezeichnete die Aussetzung der Wehrpflicht durch die schwarz-gelbe Bundesregierung im Jahr 2011 als Fehler. Die Bundesregierung hat die Wiedereinführung allerdings vorerst ausgeschlossen. Die erneute Debatte um die ausgesetzte, aber nicht abgeschaffte Wehrpflicht sei „unsinnig“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Die Bundeswehr verfügt weder über die notwendigen Kasernen zur Unterbringung von Wehrpflichtigen noch über die erforderlichen Ausbilder. Man kann eine vor vielen Jahren getroffene Entscheidung nicht einfach rückgängig machen.