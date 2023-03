Etsy zegt dat sommige verkopers hun betalingen niet op tijd zullen ontvangen vanwege de plotselinge ineenstorting van Silicon Valley Bank. In een e-mail verzonden naar getroffen winkeleigenaren, zegt het bedrijf dat het de gesloten instelling heeft gebruikt om aanbetalingen te sturen naar “sommige verkopers” en dat ze daardoor mogelijk hun geplande betalingen niet krijgen, waardoor winkeleigenaren zich zorgen maken over de toekomst van hun winkels.

Etsy begon verkopers op de hoogte te stellen van de mogelijke vertragingen op vrijdag, dezelfde dag dat de Federal Deposit Insurance Corporation en de Californische toezichthouders Silicon Valley Bank sloten. De bank diende als hoofdbestanddeel van de durfkapitaal- en startup-industrieën, met bedrijven als Etsy, Roku en Roblox die fondsen in de instelling hadden. De FDIC-veiling voor de activa van de Silicon Valley Bank zal naar verwachting zondagmiddag plaatsvinden, en als er geen koper verschijnt, zal de FDIC gedwongen zijn haar activa te verkopen in een poging de spaarders terug te betalen.

Hoewel Etsy nog geen tijdlijn heeft gegeven voor wanneer verkopers hun betalingen kunnen verwachten, zegt bedrijfswoordvoerder Veronica Heino dat Etsy werkt aan het uitvoeren van aanbetalingen met behulp van zijn andere betalingspartners.

“We hebben onlangs een vertraging ondervonden bij het uitbetalen van betalingen aan sommige verkopers in verband met de onverwachte ineenstorting van Silicon Valley Bank”, zegt Heino. “Onze teams hebben de klok rond gewerkt om een ​​oplossing te implementeren en we verwachten verkopers binnen enkele werkdagen via onze andere betalingspartners te betalen.”

Veel eigenaren van kleine bedrijven op Etsy zijn afhankelijk van de inkomsten die ze ontvangen door handgemaakte producten op het platform te verkopen, en als ze die geplande betalingen niet ontvangen, kan het voor hen moeilijker worden om de kosten van hun ambacht te dekken. De eigenaar van de Etsy-winkel Cultivated Laser, die Gee heet, is slechts een van de vele verkopers die getroffen zijn door de betalingsachterstand.

“De vertraging in de stortingen kwam op het meest ongelegen moment voor ons bedrijf: direct na een grote voorraadaankoop en vlak voor een verhuizing door het land”, vertelt Gee. De rand. “Ik heb meer dan 100 bestellingen die zijn uitgevoerd en verzonden en waarvoor geen betaling is ontvangen.”

Het blijft onduidelijk hoeveel verkopers door deze vertragingen worden getroffen en het is mogelijk dat nog niet elke winkeleigenaar op de hoogte is gebracht. Aangezien verkopers de mogelijkheid hebben om dagelijkse, wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse betalingen in te stellen, lijkt het erop dat degenen met betalingen die specifiek voor afgelopen vrijdag zijn gepland, de enigen zijn die hiervan op de hoogte zijn gesteld. Hierdoor wachten degenen die betalingen hebben ingesteld voor eender welk moment in de nabije toekomst angstig op communicatie van Etsy.

“Ik heb mijn account ingesteld om dagelijks te storten, dus gelukkig is het bedrag dat in het ongewisse staat niet het loon van een hele week”, vertelt cosplayer en Etsy-verkoper Rachel Lynn, ook wel bekend als Maridah. De rand. “Toch gebruik ik mijn verkopen om mijn dagelijkse uitgaven te begroten, en ik maak me zorgen over hoe lang de vertraging bij het ontvangen van mijn geld kan duren.”

Afgezien van de e-mail die naar verkopers is gestuurd, een in-app-melding en een vastgezette post op Etsy’s forums, heeft het bedrijf nog steeds geen aanvullende informatie gepubliceerd over de mogelijke impact die de ineenstorting van Silicon Valley Bank zou kunnen hebben op verkopers, wat frustratie en verwarring veroorzaakte — onder winkeliers.

Alison Ugur, de eigenaar van HookN20, een Etsy-winkel die op maat gemaakte dobbelstenen en gehaakte dobbelstenenzakjes maakt, is nog niet op de hoogte gebracht van de betalingsachterstand, maar zegt dat ze nooit enige vorm van in-app-melding of e-mail heeft ontvangen over Etsy’s blootstelling aan Silicon Valley Bank. “Als mijn moeder me geen sms’je had gestuurd, had ik nog steeds niets geweten van de instorting van de bank”, zegt Ugur. “Er is geen Etsy-site-update of -waarschuwing, geen communicatie. Het voelt niet geweldig.”

“Ik ben in de war en maak me zorgen over Etsy en de toekomst van mijn shop.”

Zowel Lynn als Gee uitten soortgelijke zorgen, waarbij Lynn opmerkte dat ze nooit een vervolgmail ontving over de betalingsachterstand, waardoor het voor verkopers moeilijker werd om op de hoogte te blijven van het probleem. “Zoeken naar een verklaring van Etsy levert alleen maar nieuwsartikelen op”, zegt Lynn. “Het is frustrerend om naar deze informatie te moeten zoeken.”