Werknemers combineren de carrosseriestructuur met het batterijpakket en de subframes voor en achter terwijl ze elektrische voertuigen assembleren in de fabriek van Lucid Motors in Casa Grande, Arizona, 28 september 2021.

Bekijk de bedrijven die de krantenkoppen halen in uitgebreide handel.

Etsy — De aandelen van het e-commercebedrijf stegen met 5% na uren na de kwartaalresultaten van het bedrijf. Etsy boekte een omzet van $ 807 miljoen, een verpletterende schatting van $ 752 miljoen, volgens Refinitiv. Het bedrijf voorspelde ook een omzet voor het huidige kwartaal van $ 600 miljoen en $ 640 miljoen, vergeleken met schattingen van $ 622 miljoen.

Nvidia – De aandelen van de chipgigant stegen met meer dan 7% nadat Nvidia beats op de bovenste en onderste regel plaatste voor het laatste kwartaal. Het bedrijf boekte een gecorrigeerde winst per aandeel van 88 cent op een omzet van $6,05 miljard. Door Refinitiv ondervraagde analisten rekenden op een winst van 81 cent per aandeel en een omzet van $6,01 miljard.

eBay Het online veilingplatform rapporteerde in het vierde kwartaal een winst van $ 1,07 per aandeel exclusief items, op een omzet van $ 2,51 miljard. Die cijfers overtroffen de schattingen van analisten van $ 1,06 per aandeel aan winst en een omzet van $ 2,47 miljard, volgens Refinitiv. De aandelen stegen maar liefst 3% na uren voordat ze zich terugtrokken.

Helder – De fabrikant van elektrische voertuigen zag aandelen met 8% dalen in de uitgebreide handel nadat hij rapporteerde dat de omzet in het vierde kwartaal achterbleef bij de verwachtingen na de bouw van slechts 7.000 van zijn luxe Air-sedans vorig jaar te midden van productie-uitdagingen. Het bedrijf zei dat het verwacht tussen de 10.000 en 14.000 voertuigen te maken in 2023.

Bommel — De online datingsite steeg bijna 5% nadat het beter dan verwachte inkomsten en inkomsten in het vierde kwartaal rapporteerde. Bumble boekte een omzet van $ 191 miljoen, meer dan de $ 186 miljoen geschat door analisten ondervraagd door FactSet. De omzet overtrof ook de verwachtingen van analisten, met $ 242 miljoen tegenover schattingen van analisten van $ 236 miljoen.

Mozaïek — De aandelen van de kunstmestmaker daalden met 3% nadat het een zwakker dan verwachte winst rapporteerde van $ 1,74 per aandeel voor het vierde kwartaal. Analisten waren op zoek naar $ 2,13 per aandeel, volgens FactSet. De omzet overtrof de schattingen.

Moderna — De medicijnfabrikant kondigde samen met Merck aan dat de Food and Drug Administration hen een doorbraakstatus heeft verleend voor een gepersonaliseerd kankervaccin voor patiënten met een hoog risico melanoom. Moderna steeg meer dan 2% na uren, terwijl Merck minder dan 1% steeg.

— Darla Mercado van CNBC en Hakyung Kim droegen bij aan de rapportage.