Der Europäische Ombudsmann hat die Europäische Kommission aufgefordert, ein geheimes Protokoll zu veröffentlichen, das im Rahmen der Verhandlungen über ein bahnbrechendes Handelsabkommen an den südamerikanischen Mercosur-Block gesendet wurde, heißt es in Briefen, die POLITICO vorliegen.

Brüssel schickte den Nachtrag im März an die Mercosur-Länder Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay, um Zusicherungen hinsichtlich der Abholzung der Wälder im Amazonasgebiet zu erhalten, da Frankreich befürchtet, dass seine Landwirte unter einem Überangebot an lateinamerikanischen Produkten leiden könnten.

Friends of the Earth reichte im Juli eine Beschwerde bei der Kommission ein, in der sie den Zugang der Öffentlichkeit zu dem Dokument forderte. Die Kommission lehnte den Antrag ab und die NGO versäumte die Frist, eine Überprüfung dieser Entscheidung zu beantragen.

Trotz dieser Ablehnung unternahm die Ethik-Aufseherin Emily O’Reilly – die offensichtlich mit der ursprünglichen Beschwerde einverstanden war – den ungewöhnlichen Schritt, an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu schreiben und mehr Transparenz zu fordern.

„Es ist schwierig, die Weigerung, dieses Dokument offenzulegen, mit der Verpflichtung der Kommission zu einem offeneren politischen Entscheidungsprozess im Bereich Handel und Investitionen in Einklang zu bringen“, schrieb O’Reilly in ihrem Brief vom 12. September.

Die Korrespondenz stellt den jüngsten Versuch des Ombudsmanns dar, die von der Leyen-Kommission zur Öffnung zu bewegen. Der bekannteste Fall ist die „Deletegate“-Saga über nie ans Licht gekommene Textnachrichten zwischen von der Leyen und Pfizer-CEO Albert Bourla zur Beschaffung von Coronavirus-Impfstoffen.

O’Reilly schrieb auch an Friends of the Earth und entschuldigte sich dafür, dass sie keine Untersuchung einleiten konnte, weil die Beschwerde der NGO ungültig sei. Sie habe an von der Leyen geschrieben, angesichts „der Wichtigkeit der von Ihnen angesprochenen Angelegenheit“, um „meine Bedenken darzulegen“.

„Das Schreiben des Bürgerbeauftragten unterstreicht die Diskrepanz zwischen dem Engagement der Kommission für einen offeneren Politikgestaltungsprozess im Handel und der Realität des Mangels an Transparenz und demokratischer Debatte in den Verhandlungen über das EU-Mercosur-Abkommen“, sagte Paul de von Friends of the Earth Clerk.

Die Kommission antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Sie weigerte sich zuvor, das Dokument zu veröffentlichen, mit der Begründung, dass dies „den Schutz der internationalen Beziehungen der EU untergraben würde“.

„Wenn diese Informationen offengelegt würden, würden die strategischen und politischen Positionen und Überlegungen der EU im Zusammenhang mit dem EU-Mercosur-Freihandelsabkommen und den laufenden Gesprächen mit den Mercosur-Partnern öffentlich zugänglich gemacht“, schrieb Denis Redonnet, der oberste Handelsbeauftragte der Kommission an Friends of the Earth im Juni.

Die Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur, an denen seit zwei Jahrzehnten gearbeitet wird, haben ein kritisches Stadium erreicht, nachdem der südamerikanische Block eine kritische Antwort auf den EU-Nachtrag abgegeben hat. Obwohl Führungspersönlichkeiten beider Seiten in den Gesprächen eine Einigung in diesem Jahr gefordert haben, scheinen die Aussichten auf einen entscheidenden Durchbruch zu schwinden.