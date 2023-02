Sprookjeslantaarns lachen de algemene kennis over planten uit. Ze hebben geen groene bladeren en maken geen gebruik van fotosynthese. Er zijn ongeveer 90 soorten toverlantaarns bekend. Men dacht dat een plant in het bijzonder, Thismia kobensis, uitgestorven was, maar deze “etherische” plant is na drie decennia herontdekt.

Thismia kobensis verbergt zich, net als andere in zijn soort, onder de grond en alleen de tere bloem komt boven de grond uit. Deze soort werd in 1992 gedocumenteerd in Kobe City in Japan. Toen bleek de ontwikkeling van een industrieel complex het van de kaart te hebben geveegd. Maar het is tenslotte niet uitgestorven. Wetenschappers hebben ontdekt dat de plant groeit in Sanda City, ongeveer 30 kilometer verderop.

Thismia kobensis is bedekt met tinten oranje en geel. Kenji Suetsugu

Maandag publiceerde een team van onderzoekers van Kobe University een studie over Thismia kobensis in het tijdschrift Phytotaxa. De soort toverlantaarn was oorspronkelijk bekend van een onvolledig museumexemplaar, dus het team heeft voor het eerst een veel gedetailleerdere beschrijving van de plant kunnen geven.

De herontdekking van de Japanse plant werpt ook een licht op een mysterieus familielid dat bekend staat als Thismia americana.

Thismia americana werd meer dan honderd jaar geleden gevonden in de buurt van Chicago en was de enige bekende Noord-Amerikaanse toverlantaarn. Nu verondersteld uitgestorven te zijn, heeft het ervoor gezorgd dat botanici zich afvragen hoe het in de eerste plaats in Illinois terecht is gekomen. De nieuwe studie toont aan dat Thismia kobensis eigenlijk het meest verwant is aan Thismia americana.

De connectie tussen “plantensoorten in Oost-Azië en Noord-Amerika die nauwe relaties en gescheiden verspreidingen hebben in deze regio’s is niet ongebruikelijk en kan vaak worden toegeschreven aan migratie via de Beringia-landbrug”, zei Kobe University maandag in een verklaring.

De Beringia, of Bering, landbrug verbond duizenden jaren geleden Azië met Noord-Amerika en creëerde een pad voor dieren, planten en mogelijk mensen.

Het onderzoeksteam zei dat verdere onderzoeken meer exemplaren van Thismia kobensis zouden kunnen opleveren. Het werd gevonden in de buurt van een pad in een bos, wat leidde tot zorgen dat voetverkeer de zeldzame plant zou kunnen verstoren. De studie suggereert mogelijke instandhoudingsmaatregelen, zoals bescherming van het bos of voor botanische tuinen om te proberen de plant te verspreiden.

Wat betreft de Amerikaanse versie van de sprookjeslantaarn, dat verhaal is misschien ook nog niet voorbij. Het Field Museum in Chicago heeft een gids (pdf) gemaakt om plantenjagers te helpen de lang vermiste Thismia americana te vinden. Botanici hopen dat het misschien nog ergens is. De herontdekking van zijn tegenhanger in Japan geeft hoop.