Bitcoin-mining, het rekenintensieve proces waarmee bitcoin wordt gemaakt en verantwoord, is een wereldwijd probleem geworden. Nadat China midden 2021 de bitcoin-mijnbouw neersloeg, zochten mijnwerkers naar andere delen van de wereld waar energie goedkoop was, maar niet altijd schoon. In plaatsen als Kazachstan oefenen mijnwerkers druk uit op het elektriciteitsnet, dat sterk afhankelijk is van koolstofintensieve kolencentrales, wat plaatselijke stroomuitval veroorzaakt en bijdraagt ​​aan burgerlijke onrust. In de staat New York, waar mijnwerkers gesloten fabrieken en leegstaande magazijnen overnamen, klaagden lokale bewoners over stijgende energierekeningen en het hoogfrequente gejank van zoemende datacenterventilatoren – en maakten ze zich zorgen over de milieutol die mijnbouw eist. De VS herbergt momenteel 38% van alle bitcoin-mijnbouwactiviteiten.

Een enkele Bitcoin-transactie verbruikt evenveel energie als een enkel Amerikaans huishouden in de loop van bijna een maand. Maar moet het zo zijn? De Bitcoin-gemeenschap is van oudsher fel bestand tegen verandering, maar de druk van regelgevers en milieuactivisten die de enorme ecologische voetafdruk van Bitcoin beu zijn, kan hen dwingen om dat standpunt te heroverwegen.

Een aantal andere landen, waaronder Kazachstan, Iran en Singapore, hebben ook limieten gesteld aan cryptomining. In april 2023 zal het Europees Parlement een baanbrekende crypto-wet goedkeuren, genaamd Markets in Crypto Assets (MiCA), die openbaarmakingen van cryptobedrijven verplicht stelt tot milieu-onthullingen. De wet gaat naar verwachting ergens in 2024 in.

Dat is misschien nog maar het begin voor de EU: de Europese Centrale Bank heeft eerder verklaard dat ze zich geen wereld kan voorstellen waarin regeringen benzineauto’s zouden verbieden ten gunste van elektrische voertuigen, maar niet handelen naar Bitcoin die CO2 blijft pompen. “Sommige leden van het Europees Parlement vragen zich al af waarom Bitcoin Ethereum niet volgt”, vertelde Alex de Vries, de datawetenschapper achter Digiconomist, een website die het energieverbruik van cryptocurrency bijhoudt, aan MIT Technology Review.

Pogingen om het afval van Bitcoin aan te pakken winnen ook in de VS aan kracht. In november werd New York de eerste staat die een tijdelijk verbod uitvaardigde op nieuwe cryptocurrency-mining-vergunningen bij fabrieken voor fossiele brandstoffen. De nieuwe wet vereist ook dat New York de impact van cryptomining op de inspanningen van de staat om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, onderzoekt.

Dus wat zou er nodig zijn om een ​​overstap te maken?

Bewijs van werk versus bewijs van inzet

Cryptocurrencies hebben geen centrale bewaker, zoals een bank, om toezicht te houden op hun openbare grootboeken – het gedeelde digitale record van elke transactie op de blockchain. In plaats daarvan vertrouwen ze op consensusmechanismen om overeenstemming te bereiken over updates. Als bewijs van werk, de benadering waar Bitcoin op vertrouwt, besteedt een wereldwijd netwerk van computers – bekend als “mijnwerkers” – elektriciteit om een ​​soort loterij te winnen. Degene die wint, mag het volgende blok toevoegen en daarbij nieuwe munten verzamelen. De kans om te winnen is recht evenredig met het aantal berekeningen dat een mijnwerker doet. Als gevolg hiervan zijn er over de hele wereld enorme serverfarms ontstaan ​​die zich uitsluitend toeleggen op het winnen van de bitcoin-loterij.

Proof of stake, de benadering die Ethereum nu gebruikt, maakt een einde aan het enorme energieverbruik. In plaats van miners maken proof-of-stake-systemen gebruik van enorme hoeveelheden ‘validators’. Om een ​​validator te worden, moet u een vast aantal munten storten of “inzetten” – 32 ether, in het geval van Ethereum. Staking geeft validators de kans om nieuwe transactieblokken te controleren en toe te voegen aan de blockchain, zodat ze beloningen kunnen verdienen bovenop hun ingezette munten. Hoe meer munten u inzet, hoe groter de kans dat u wordt uitgekozen om het volgende transactieblok aan de keten toe te voegen.