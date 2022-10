Ethan Crumbley soll sich am Montag schuldig bekennen, weil er an der Michigan High School geschossen hat, bei der vier Schüler getötet wurden, sagen Staatsanwälte

CNN

—



Ein Teenager, der beschuldigt wird, im vergangenen Jahr an einer High School in Michigan vier Schüler getötet und sieben weitere verletzt zu haben, soll sich am Montag wegen Mordes schuldig bekennen, sagten die Staatsanwälte.

Ethan Crumbley soll sich in allen 24 Anklagen gegen ihn schuldig bekennen, darunter einer Anklage wegen Terrorismus mit Todesfolge und vier Anklagepunkten wegen Mordes ersten Grades, weil er am 30. November die vier Schüler der Oxford High School tödlich erschossen hat, so die Staatsanwaltschaft.

Crumbley, der zum Zeitpunkt der Schießerei 15 Jahre alt war, bekannte sich zuvor nicht schuldig an den Anklagen, wird aber voraussichtlich bei einer Anhörung vor dem Bezirksgericht von Oakland County sein Plädoyer ändern.

Crumbley wird laut dem stellvertretenden Staatsanwalt von Oakland County, David Williams, keinen Plädoyer-Deal erhalten.

CNN hat Crumbleys Anwälte um einen Kommentar gebeten.

Die Eltern des Teenagers, Jennifer und James Crumbley, wurden jeweils wegen fahrlässiger Tötung in vier Fällen im Zusammenhang mit der Schießerei angeklagt, nachdem die Staatsanwaltschaft sie beschuldigt hatte, ihrem Sohn leichten Zugang zu einer Waffe zu geben und Anzeichen zu ignorieren, dass er vor der Schießerei eine Bedrohung darstellte.

Die Staatsanwälte argumentierten, Jennifer und James Crumbley spielten „eine viel größere Rolle, als ihrem Sohn nur eine Waffe zu kaufen“, und es gab viele Dinge, die die Eltern hätten tun können, außer einfach die Waffe einzusperren, was die Tragödie hätte verhindern können.

Die Eltern haben sich auf nicht schuldig bekannt, und ihre Anwälte haben in Gerichtsdokumenten argumentiert, dass die Anklagen keine rechtliche Rechtfertigung haben und das Paar nicht für die Morde verantwortlich gemacht werden sollte, die ihr Sohn begangen haben soll.

Der Prozess für die Eltern sollte ursprünglich am Montag beginnen, wurde aber letzten Monat verschoben, um im Januar zu beginnen. Währenddessen bleiben Jennifer und James Crumbley in einem Bezirksgefängnis in Haft.

James Crumbley hatte die Waffe, die bei der Schießerei verwendet wurde, nur vier Tage vor dem tödlichen Angriff gekauft, sagten Staatsanwälte.

Während der Anklage gegen den Teenager beschrieben die Staatsanwälte, dass Ethan Crumbley „methodisch und absichtlich“ durch die Flure ging, mit einer Waffe auf Schüler zielte und aus nächster Nähe schoss, nachdem er mit der Waffe aus einer Schultoilette gekommen war.

Schüler und Lehrer verließen sich auf Taktiken, die sie in aktiven Schützenübungen gelernt hatten, um sich zu schützen. Als die Schüsse ausbrachen, verbarrikadierten verängstigte Studenten Türen, schalteten das Licht aus und riefen um Hilfe. Einige der Kinder bewaffneten sich mit einer Schere, falls sie sich wehren mussten.

Vier Studenten starben an diesem Tag: Madisyn Baldwin, 17; Tate Myre, 16; Hana St. Juliana, 14; und Justin Shilling, 17. Sechs weitere Schüler und ein Lehrer wurden verletzt.