Studebaker beheert de ROBO Global Robotics and Automation Index ETF, die dit jaar tot nu toe met 12% is gestegen. De belangen van het op de beurs verhandelde fonds omvatten IPG Photonic, Zebra Technologies, Rockwell Automation en Teradyne.

“Je zult een tsunami-effect zien in termen van dalende prijzen als gevolg van deflatoire druk van deze technologieën”, vertelde hij woensdag aan CNBC’s “ETF Edge”. “Het zit in industriële productie, gezondheidszorg, AG (landbouw), beveiliging en bewaking… en andere.”

Kunstmatige intelligentie is niet alleen een hot topic in Hollywood.

Er bestaat een wijdverbreide bezorgdheid dat AI ten koste zal gaan van banen. Maar Studebaker stelt dat het risico overdreven is.

“Als je kijkt naar de bedrijven en landen die het meest gebruik maken van automatisering – raad eens? Ze hebben de laagste werkloosheidscijfers”, merkte hij op.

De International Federation of Robotics meldde vorig jaar een mijlpaal. Het ontdekte dat er in de loop van een jaar een recordaantal robots werd geïnstalleerd, wat een stijging van 22% is ten opzichte van het record van vóór de pandemie in 2018.

Studebaker suggereert dat de robotboom nog in de kinderschoenen staat.

“Als je nadenkt over het aantal datawetenschappers en mensen dat wereldwijd is opgeleid in AI, is dat een de minimis-cijfer”, zei Studebaker. “(De AI-piek is) gaat lang duren voordat dit gebeurt.”