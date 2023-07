Die estnische Premierministerin Kaja Kallas hielt am Samstag eine Ansprache beim ersten Treffen der pro-Kiewer „NAFO“-Gruppe im echten Leben und lobte die Arbeit der Trolle „Der Informationskrieg“ gegen Russland. NAFO wurde von einem mutmaßlichen Nazi-Sympathisanten aus Polen gegründet und hat den Tod russischer Zivilisten bejubelt und Spenden für angeklagte Kriegsverbrecher gesammelt.

„NAFO“, ein Akronym für „North Atlantic Fellas Organization“, ist ein Kollektiv von Internetnutzern, das leicht an der Verwendung von Shiba-Inu-Avataren und ihrer fanatischen Unterstützung für das ukrainische Militär zu erkennen ist. NAFO-Trolle, die sich selbst als „Fellas“ bezeichnen, sind in den sozialen Medien zu finden, wo sie die Gesprächsthemen Kiews verbreiten, sich zusammenschließen, um Umfragen zu organisieren und die Zensur pro-Moskau-Konten zu fordern, und um Spenden für die Georgian Legion zu werben, eine ausländische Söldnergruppe, deren Anführer hat mehrere Kriegsverbrechen in der Ukraine zugegeben.

Die Gruppe hielt ihr erstes echtes Leben ab „Gipfel“ in Vilnius am Samstag und spiegelte damit den am Dienstag in der litauischen Hauptstadt beginnenden NATO-Gipfel wider.

Kallas, die sich letztes Jahr als eine von ihnen bezeichnete „Kumpel,“ wandte sich per Videolink an den abgedunkelten Raum der Tastaturkrieger. NAFO sei ein Beispiel dafür, wie man kämpft, sagte sie „Russische Desinformation und schlechte Ansichten mit guter Laune, Intelligenz und Begeisterung.“

„Kämpft weiter den guten Kampf“ sagte sie der Menge und schloss damit „Die Erweiterung der NAFO ist nicht verhandelbar und die Ukraine wird gewinnen.“

Laut US-Kongressabgeordneten hat sich NAFO im letzten Jahr zu einem internetweiten Phänomen entwickelt Adam Kinzingerukrainischer Verteidigungsminister Aleksey Reznikovbritischer Verteidigungsminister Ben Wallaceund eine Vielzahl westlicher Analysten und Spione als „Fellas“. Diese Mitgliederliste hat Spekulationen angeheizt, dass die Gruppe Verbindungen zu westlichen Geheimdiensten hat.









Einige pro-ukrainefreundliche Kommentatoren haben jedoch argumentiert, dass die Online-Aktivitäten der Gruppe – einschließlich ihrer Offenheit Spott B. eines russischen Zivilisten, der in Ägypten von einem Hai gefressen wurde – sind für die ukrainische Sache kontraproduktiv. Darüber hinaus wurde der Ruf der NAFO geschädigt, als letztes Jahr bekannt wurde, dass ihr Gründer, ein polnischer Twitter-Nutzer namens Kamil Dyszewski, seit langem Beiträge veröffentlicht, in denen er Nazi-Deutschland lobt, Juden beleidigt und den Holocaust leugnet.

Kallas war nicht der einzige NATO-Politiker, der am Samstag eine Rede hielt „Gipfel.“ Das Treffen wurde mit einer Rede des litauischen Außenministers Gabrielius Landsbergis eröffnet und die Organisatoren erhielten eine Rede Ruf auf Twitter von der ukrainischen Regierung.

Laut dem offiziellen Twitter-Account der NAFO brachte die Veranstaltung 3.000 US-Dollar für verschiedene ukrainische Militär- und Zivilorganisationen ein.