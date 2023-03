Esten gaan zondag naar de stembus om een ​​nieuw parlement te kiezen in een verkiezing die zwaar wordt overschaduwd door de Russische invasie van Oekraïne.

De pro-Europese en pro-Kiev-regering van premier Kaja Kallas wordt geconfronteerd met een uitdaging van een extreemrechtse partij die de binnenkomst van Oekraïense vluchtelingen wil stoppen en de overgang van het land naar groene energie wil afremmen.

Wat staat er op het spel?

Geen van de negen partijen die meedoen aan de verkiezingen zal naar verwachting een absolute meerderheid behalen, wat betekent dat er een coalitie moet worden gevormd.

De huidige coalitieregering, geleid door de Hervormingspartij van Kallas, heeft de sancties van de EU tegen Moskou vanwege de invasie van Oekraïne krachtig ondersteund en westerse wapenleveranties aan Kiev gesteund. Kallas, de eerste vrouw aan het hoofd van de regering van Estland, heeft ook opgeroepen tot versterking van de oostflank van de NAVO tegen de dreiging van Rusland, dat grenst aan Estland.

Het is echter niet zeker dat Kallas, die volgens opiniepeilingen de favoriet is om de volgende regering te leiden, haar bondgenootschap met de sociaal-democraten en de conservatieve partij Isamaa (Vaderland) kan behouden.

Een leidende verkiezingsrivaal is de extreemrechtse nationalistische partij EKRE, die in opiniepeilingen op de tweede plaats komt.

EKRE, onder zijn leider Martin Helme, heeft beloofd niet meer Oekraïense vluchtelingen toe te laten.

Terwijl hij zegt dat hij Kiev wil blijven steunen in zijn verdediging tegen de Russische aanval, heeft Helme Kallas ervan beschuldigd de verdediging van Estland te ondermijnen door wapens aan Oekraïne te geven.

EKRE heeft ook beloofd de energierekening te verlagen door zich te verzetten tegen de overgang naar groene energie, te midden van een crisis in de kosten van levensonderhoud veroorzaakt door een van de hoogste inflatie in de EU – 18,6% op jaarbasis in januari.

Kallas stemde zelf online voorafgaand aan de verkiezingen van zondag Afbeelding: Pavel Golovkin/AP Foto/foto alliantie

Wat zijn de mogelijke coalities?

Ondanks de goede resultaten van EKRE in opiniepeilingen, achten analisten het onwaarschijnlijk dat de partij de regering zal halen, vooral omdat Kallas haar als coalitiepartner heeft uitgesloten.

Elke toekomstige coalitie zal deels afhangen van de verkiezingsresultaten van de centrumlinkse Centrumpartij, die meer investeringen in infrastructuur en betaalbare woningen belooft, en de pro-businesspartij Estonia 200.

Analisten zeggen dat een coalitie tussen Reform, Estonia 200 en de centrumlinkse, pro-EU sociaal-democraten mogelijk is, evenals een coalitie tussen Reform, Centre en Isamaa.

Estse president: niet bang dat eenheid over oorlog zal vervagen Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Online stemmen

De verkiezingen zijn de negende sinds Estland, nu lid van de EU en de NAVO, in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjetbezetting.

Ongeveer 965.000 mensen komen in aanmerking om hun stem uit te brengen voor de 101 zetels in de Riigikogu-wetgevende macht.

Een derde van de in aanmerking komende kiezers bracht zijn stem uit via internet in de dagen voorafgaand aan zondag, inclusief Kallas, waarbij Estland in 2005 het eerste land in Europa werd dat online stemmen invoerde. Nog eens 15% van de kiezers stuurde hun papieren stembiljetten van tevoren in.

De stembureaus sluiten om 20.00 uur lokale tijd (18.00 uur GMT/UTC), en de meeste kiesdistricten zullen naar verwachting hun cijfers voor middernacht bekendmaken.

tj/fb (AP, Reuters, AFP, dpa)