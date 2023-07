Treffen Sie vom 20. bis 23. Juli 2023 die Wakeboard-Elite Europas in Köln am Fühlinger See zu einem Festival, das Sport und Lifestyle auf höchstem Niveau vereint.

essen

Einer der Hauptbestandteile des Festivals ist das Streetfood-Festival, das mit lokalen deutschen Köstlichkeiten und internationalen Gerichten für kulinarischen Genuss sorgt. Von herzhaften Burgern bis hin zu süßen Genüssen ist für jeden etwas dabei. Vergessen Sie nicht, das unglaubliche Essen mit einem Glas Bier abzurunden!

Spielen

Aus sportlicher Sicht gibt es jede Menge Wakeboard-Wettbewerbe und Aktivitäten. Das Haupthighlight ist das EPL Cologne Wakeboard Masters am Samstag, 23. Juli, an dem zehn der besten Freestyle-Wakeboarder Europas teilnehmen werden. Daneben wird es weitere unglaubliche Wakeboard- und Wasserski-Turniere und Meisterschaften geben.

Liebe

Der letzte Aspekt des Festivals ist die Live-Musik, die an allen Festivaltagen ständig gespielt wird und die perfekte Sommeratmosphäre abrundet. Zu den Künstlern, die Musik aufführen werden, gehören Andre Galuzzi, Bryan Kessler, Dan Buri, Diode One, Franca, Secret Blockbuster, Julian Jeweil, Carrot, Leon Light, Michael Mayer, Mike Book, Miyagi, Saram Jey und viele mehr!

Teilnahme am Eat Play Love Festival

Möchten Sie ein Sport- und Musikfestival erleben und dabei fantastisches Essen genießen? Besuchen Sie die offizielle Website des Eat Play Love Festivals, um weitere Informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen zu erhalten, wie Sie den Veranstaltungsort mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen und vieles mehr.