van: Simon Schröder

Wordt Olaf Scholz ook verkozen tot SPD-Spitzenkandidaat tijdens de volgende Bundestagswahl? Ja, zegt de partijleider – en verdedigt de fuhrungsstil des kanzlers.

Berlijn – SPD-leider Saskia Esken is klaar voor Olaf Scholz als bondskanselier van de sociaal-democraten. “Olaf Scholz is een Kanzler, en er is een Kanzlerkandidat, met wie we in die Wahl zitten. Er heerst een grote sociale sfeer in de partij”, aldus Esken der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. De kritiek op de communicatie en leiderschapsstijl van de Kanzlers is duidelijk: „Olaf Scholz is actief en zwart in stilte, midden in de tijd.“

Boris Pistorius, die zich in de toekomst meer met zijn opleiding bezighoudt en steeds vaker een denkbaar alternatief zal vormen voor de kandidaat die verkozen gaat worden, staat open voor de vraag naar zijn rol als afdelingshoofd: Pistorius is een “ grotere minister van Defensie”, zei Esken. “Er is een sterke betrokkenheid bij het werk van iemands naam en de toekomst van het ministerieel kabinet.”

SPD-chef Saskia Esken steunt bondskanselier Olaf Scholz. © Kay Nietfeld/dpa

Esken unterstützt Scholz auch weiterhin – trotz guter Umfragewerte von Pistorius

Een nieuw besluit van de SPD heeft te maken met de gevolgen van de toekomst van de Groene Spitze. Auf die Frage, met het Trio Scholz, Esken en Lars Klingbeil bleibe, zei de Parteivorsitzende: „Davon zou tot leven kunnen komen.“ De Spitzen von Regierung, Partei en Fraktion werken samen met Jahren eng en vertrauensvoll zammen. “We zullen kracht putten uit het feit dat de SPD zich inzet en zelfvoorzienend zal blijven.”

De beide Brandenburgse Wahl wisten de SPD te veroveren. Met ongeveer 33 stemmen was de Partei der Sozialdemokraten krachtig voorstander van de AfD. Met een blik op de ervaring zei Scholz noch in de service-ervaring: “We zullen het in de toekomst goed blijven doen.” Binnen onze eigen partij heeft de kritiek echter al lang op zich laten wachten. Denk dus eens aan Scholz Gegenwind van de federale minister van Financiën Peer Steinbrück (SPD) en ook van de Jusos (Jugendorganisatie van de SPD) hagel en kritiek.

SPD in viel Fragen spalten: Wird Scholz wieder Kanzlerkandidat?

Voor alle migratiepolitiek zwijgt de SPD. In één enkele brief presenteerde de SPD-politicus de huidige Kurs van de partij in Sachen Flüchtlings- und Asylpolitik an, wie der Spiegel bericht ingesteld. “Met Trauer, Wut en Entsetzen moeten we doorgaan met het verleden, die de sociaal-democratie zullen blijven leiden binnen een discours van ausregulatie en stigmatisering met befeuert”, zei hij in deze brief.

Voor Scholz steht jedenfalls fest zal er zowel de volgende Bundestagswahl zijn als de SPD in de Wahlkampführt. (sischr/dpa)