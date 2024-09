Berlijn. De diagnose is niet duidelijk, en de onderliggende oorzaak is: Innerhalb der Regierungskoalition is de FDP, die „alles doet, een einde maakt aan haar macht“, heißt es in dem Schreiben zur Zukunft der Bundesregierung. De FDP “heeft er niets mee te maken, het was de Ampelparteien voor drie jaar gemeenschapsparticipatie”, het was een blokkade voor de Referentenentwürfen van de door de SPD getroffen ministeries, een bredere toespraak in de Bondsdag van de Gesetzen, het kabinet met het besluit van de Rentenreform en dat FDP-chef Christian Lindner verantwoordelijk was voor het ministerie van Financiën en een nieuw huis voor de toekomst bracht.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Het nieuws uit de nieuwe nieuwsbrief van CDU-chef en kanselier Friedrich Merz was inderdaad zeer zeldzaam, maar er waren sterke persoonlijke relaties en vriendschappen. Uit het “Bild am Sonntag” zei darauf angesprochen Merz nun nur noch: “I verstehe ihn mittlerweile ever weniger. Ik weet het niet zeker, er was niets.” Meer dan ooit, de FDP bij de Wahlen in Brandenburg, Thüringen en Saksen heeft 1,2 procent meer geschafft en ook bij de Bürgerschaftswahl in Hamburg in de stad kans gehad. Was Lindner de betreibe, zijn politieke organisator Selbstmord, dus Merz.

Rivalen in Zweckgemeinschaft: Wüst schickt Merz met schwarzen Sneakern met de Wahlkampfstrecke Nagelprobe für Friedrich Merz: Na de partij van de NRW-CDU is er een eerste grote toespraak als Uniekandidaat en het resultaat, Geschlossenheit met Hendrik Wüst zu signalisieren. Aan het eind van de dag is er applaus – en een sportcadeau.

Schwarz-Gelb für den Bund beledigt Favorit

De CDU-chef staat ook open voor meer informatie over de coalitieopties in de Bund – wat het verschil tussen de partijen en de Groene Partij moet nog worden opgehelderd.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Hauptstadt-radar De RND-nieuwsbrief van het Regierungsviertel. Altijd servicetags, donnerstags en samstags.

Darauf verwies am Sonntag der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai: Merz‘ kritiek is “vollkommen unglaubwürdig” en val na mijn zelfgenoegzaamheid – waarom de FDP altijd verantwoordelijk zal zijn voor een nieuwe coalitie.

In de punk, dat wil zeggen in de Ampel, durven ze de krachten te bundelen met hun coalitiepartners SPD en Grünen. We kijken er naar uit om SPD-chef Saskia Esken, Merz, hier te zien. “De FDP promoot, we zullen niet verrast worden, we zullen ons profileren”, zegt de “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung” (FAS). “Ik heb weinig geluk, maar dat is niet het geval.”

Bondsdag debatteert over het nieuwe huurpakket Over de garantie van de federale overheid voor het huurniveau staat in de Ampelkoalition neuer Streit entbrant. Quelle: Reuters

Lindner spreekt voor “Herbst der Entscheidungen”

De FDP-chef Lindner Zuletzt von Einem „Herbst der Entscheidungen“ für die ampel gespaard, crises esken scharf: „die jonge teksten dating en uiteindelijk ist ausdruck“ stuiteren. De verantwoordelijkheid van de Koalitionspartner is het belangrijkste aspect van de Koalitionsvertrag noch umzusetzen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Het laatste nieuws over de huidige politieke situatie: De FDP blokkeert het verlangen van Olaf Scholz en de SPD naar de bescherming van de Corona-politiek tijdens een burgerraad – en de besteht auf een Inquetekommission des Bundestags.

Nu de groenen in hun eigen huis wonen, zijn ze blij met zichzelf: ze zijn zichzelf. Zo ging de Austrittswele naar de volgende jongerenorganisatie: de dag van de Federale Regering van de Europese Jeugd vorige week, en de partijen waren betrokken tijdens de oorlog en de leiders van de nationale verenigingen in Beieren, Rijnland-Palts, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, dat later zal worden besproken. Sonntag auch der Vorstand der Grünen Jugend Sleeswijk-Holstein. Bovendien zijn wij de man dankbaar voor de Schritt mit dem Rechtsruck, den die Partei in der Bundesregierung vollzogen habe.

Zum anderen kam nieuwe Bewegung in de Formierung der künftigen Parteispitze. Nadat de Bundestagsaggeordneten Felix Banaszak bereid is om te dienen als staatssecretariaat en staatssecretaris van Economische Zaken Robert Habeck Franziska Brantner als hij zich kandidaat stelt als partijleider, streeft hij ernaar een ambtenaar te zijn in zijn functie als federaal staatssecretaris : Sven Giegold – en valt in een Staatssekretär Habecks.

Parteichef Esken hield een vergleichbare Umbauten in de SPD voor ons open: Es wase beim Trio Scholz, Esken und Lars Klingbeil bleiben, sie – met een blik op de Wahl: „Olaf Scholz is een Kanzler en er is een Kanzlerkandidat.“