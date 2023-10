Israelische Armee: Mindestens 258 israelische Soldaten seit Hamas-Angriff getötet +++ Israels Armee: Zivilisten sollten den Norden des Gazastreifens verlassen +++ Die Entwicklungen nach dem Hamas-Angriff auf Israel in Stern-Nachrichtenblog.

Israel und die Welt stehen unter Schock, nachdem die Hamas in israelische Städte einmarschiert, Hunderte wehrloser Zivilisten abgeschlachtet und etwa 150 Menschen in den Gazastreifen verschleppt hat. Die Angreifer wurden inzwischen aus Israel vertrieben und die Armee setzt ihre Angriffe auf Hamas-Ziele im Gazastreifen fort. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für eine Bodenoffensive. „Gaza wird nie mehr das sein, was es einmal war“, sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Die Ereignisse nach der Eskalation im Nahen Osten Stern-NachrichtBlog: