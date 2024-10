Startpagina Politiek

van: Lisa Mahnke

Tijdens de Jahrestag des Hamas-Angriffs op 7 oktober zullen er protesten plaatsvinden in Berlijn. Onder de demonstranten: klimaativiste Greta Thunberg.

Berlijn – Zum Jahresta des Angriffs der Hamas ben 7. Oktober is erneut Escalationen in Berlijn. Met in totaal 400 politieagenten, demonstranten met een pro-palästinensischen demonstratie in Kreuzberg: de Zwitserse klimaatactiviste Greta Thunberg, die een Kufiyas is, staat ook wel bekend als een “Palästinensertücher”, von Mitstreitern vor Kameras geschützt.

Auf der Demonstration wurde laut dem RND Het verbotene Parole ‘Van de rivier tot de zee – Palestina zal vrij zijn’ luidt hoe je kunt genieten van het vrije Palestina, van Fluss Jordan tot het Mittelmeer. Wegen der Parolen kwam tussenbeide door de Polizei – es kommt zu Eskalationen zischen Polizei en Demonstranten, beide tijdens Flaschen-vluchten. De grote pro-palastinensische demonstratie in Berlijn am Vortag werd niet volledig verwoest.

Greta Thunberg demonstreerde tijdens de Jahrestag des Angriffs der Hamas in Israël in Berlijn. © foto alliantie/dpa | Kaj Nietfeld



Bij de Pro-Palästina-demonstratie in Berlijn: Gewalt-Eskalation nach verbotenen Parolen

Ten slotte krijgt u de steun van de demonstratie op 7 oktober, onder het motto “Glorie aan het Verzet” (Ruhm dem Widerstand) en daar zult u altijd trots op zijn. Op het terrein bevindt zich de politiekamer RND Letztendlich gewaltsam met Pfefferspray, nachdem nunige de Platz laat graag hoeden achter. De Räumung zou door Parolen worden belaagd met „Ganz Berlin heeft de Polizei“. Met de Platz geschoben wurde auch Thunberg, die nach wie vor mit von der Partie war. In het kader van de demonstratie waren er meer evenementen, sommige waren leuk.

In de toekomst heeft de Fridays-for-Future-Pionierin Thunberg een pro-palästinensische demonstratie gehouden. In een toespraak in Leipzig beschuldigde Israël de genocide en beschuldigde het de vriend van de Landes. De konflikt spatte in de binnenruimte van de klimabewegung. Gegeven 21 uur spanning in de situatie in Kreuzberg, maar er werd een onderzoek uitgevoerd in de paar kilometer van de stad Neukölln zu Ausschreitungen.

In deze Zuge worden vier personen gevierd. Insgesamt 84 Menschen wurden überprüft. Wie die Polizei Mitteilte, 50 Menschen in Neukölln Barrikaden en zündeten Reifen an. We lezen dat de politie de Pyrotechnik op Steine ​​heeft gefllogen. Een duidelijkere aanpak tussen de verdediging en de pro-palästinensische demonstratie zou de politie niet zonder enige festiviteiten kunnen organiseren. Die situatie moet snel onder controle worden gebracht. (lismah/dpa)