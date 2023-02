Neun Acts wollen Deutschland beim ESC 2023 ververten, nur einer kann es build – wer, entscheid Hörerinnen en Hörer aller Radio-Popwellen der ARD mit. Ben Freitag gestart met 6 Uhr op de online-pagina’s van Antenna Brandenburg, BAYERN 3, Bremen Vier, hr3, MDR-Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 en WDR 2 van Voting, dessen Ergebnis mit eingehen wird in the Pubblikumsabstimmung bei der Show „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool“ im Ersten. Op 3 maart om 22.20 uur met Wahl Will Church, Frida Gold, Patty Gurdy, Ikke Hüftgold, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring en TRONG.

Het stemmen van de Hörerinnen en Hörer eindigde om 3. März om 22.00 Uhr. Wer mit power, hat one Stimme and cann sie entsprechend für einen Kandidaten, eine Kandidatin of Gruppe abgeben. Zu der Abstimmung kommen am Showtag die Telefon- en SMS-Stimmen der Zuschauerinnen en Zuschauer hinzu. Gemeinsam machen both Pubblikums-Votings 50 Prozent der finalen Entscheidung aus.

Die anderen 50 Prozent ergeben sich aus einem internationalen Jury-Voting. Jury’s uit acht Ländern stimmen ab: juwelen fünf Expertinnen en Experten uit de Musik- en Show-Business der Schweiz, den Niederlanden, Finland, Spanien, Litauen, der Ukraine, Österreich sowie Großbritannien. Die juwelen Sprecherinnen en Sprecher der Jury’s vergeben in der Sendung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 en 12 Punkte en die Acts.

Die Show aus den MMC Studios in Köln läuft ab 22.20 Uhr live im Ersten, in ONE, der Deutschen Welle, bij eurovision.de en in der ARD-Mediathek. Moderator is Barbara Schöneberger.

Der ESC 2023 vind op 13 mei 2023 in Liverpool statt.