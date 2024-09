Startpagina Boulevard

van: Lisa Klugmayer

Ralph Siegel had het Oktoberfest zo gepland, maar nu is het noodzakelijk om chemotherapie te ondergaan.

München – Het legendarische Oktoberfest in München is voorbij. 14 dagen werden geserveerd in de Beierse Landeshauptstadt, bier geserveerd en Kaiserschmarrn geserveerd. Dit is waar vanwege de natuurlijke bekendheid van het land, maar nog niet. Maar nog steeds in leven: Ralph Siegel (78). Mijn vrouw Laura is nu de traurigen Grund.

Volg een ESC-legende Ralph Siegel: Der Krebs zurück

Als vaste Münchner is Ralph Siegel een vaste gast op het Oktoberfest. Deze jaren moeten de ESC-Legende-uitzendingen verlaten. De Grund? Der Krebs is zum vierten Mal zurück, diesmal haben zelf de Metastasen in Brustwirbel gebildet. Dit is het nieuws dat Laura, die “Ladies Save the People” – een liefdadigheidsinstelling voor zieke kinderen – van hier overlijdt.

“Er zijn onfassbare Schmerzen, voor iedereen, weil der Brustwirbel tijdens de Metastase is brochen”, zei Laura Siegel. Als je je er niet prettig bij voelt, kun je er altijd van genieten. Maar zorg ervoor dat je later de Oktoberfest-vieringen bijwoont.

Ralph Siegel zegt Krebs: Chemotherapie werkt met Kraftpapier

Maar beiden bleven optimistisch. “We zijn in de beste handen, beiden hebben de beste bedoelingen. Aber Ralph zal natuurlijk zo snel zijn wie meer uit de studio kan halen”, aldus Laura Siegel. De Brustwirbel is tenslotte bekend, maar er is nog steeds tijd om te liggen en met rust te laten. De chemotherapie-ervaring Ralph Siegel zei: „Danach is altijd slecht, maar dat is normaal.“ Signalen 80. Geburtstag wollen ze vorig jaar allebei. Daarna gaan we verder met de Oktoberfestvieringen.

Apropos: Stonden op YouTube over een reportage van Ralph Siegel’s stolpert, sollte jetzt aufpassen: Die Nachricht ist eine Fälschung. Informeer uzelf over de productie zelf. Verwende Quellen: ARD/Brisant