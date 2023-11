Es zeichnet sich ein alarmierender neuer Trend ab, da jüngere Amerikaner bei Verabredungen auf Alkohol verzichten und sich mehr für Cannabis entscheiden

Amerikaner der Generation Z trinken weniger als frühere Generationen und verzichten bei Verabredungen auf alkoholische Getränke. Dennoch warnen Forscher davor, dass die Altersgruppe dies mit Cannabis kompensiert, was zu ernsthaften gesundheitlichen Komplikationen führen könnte.

Ein Bericht von Berenberg Research ergab, dass die Befragten der Generation Z über 20 % weniger pro Kopf tranken als Millennials im gleichen Alter. Darüber hinaus gingen 64 % der Befragten der Generation Z davon aus, dass sie mit zunehmendem Alter seltener Alkohol trinken würden als die heutige ältere Generation.

Laut Berenberg-Forschern gaben die Befragten der Generation Z auch an, dass sie aus gesundheitlichen und katerbedingten Bedenken sowie aus Angst, von Gleichaltrigen oder Eltern beurteilt zu werden, weniger getrunken hätten.

Sam Shaw, Strategiedirektor beim Verhaltensanalyseunternehmen Canvas8, sagte, sein Unternehmen habe kürzlich den „nüchtern-neugierigen Trend“ bei der Generation Z untersucht, der auch als „Feuchttrinken“ bekannt ist.

Während einige sagen, dass soziale Medien und Kamerahandys die Nüchternheit vorantreiben, ist die Generation Z besorgt über die Konsequenzen, wenn sie außer Kontrolle gerät. Shaw sagte, dass es bei der größeren Geschichte um Respekt und Kontrolle gehe.

„Frühere Generationen tranken, um der Realität zu entfliehen. Die Generation Z dreht das um. Sie nutzen Nüchternheit, um im Raum zu bleiben. Sie wollen sich einschalten und nicht auf den Moment verzichten. Bei einem Date betrunken sein und die Kontrolle verlieren.“ „Das scheint einfach keine kluge Idee zu sein“, sagte er.

Laut Shaw hat die Generation Z im Vergleich zu früheren Generationen eine größere Akzeptanz für individuelle Unterschiede und hat es ihr ermöglicht, dem Gruppenzwang zu begegnen und persönliche Entscheidungen zu respektieren.

„In diesem Zusammenhang wird Nüchternheit einfach als eine positive Lebensentscheidung und ein gesunder Ausgangspunkt für den Beginn einer Beziehung verstanden“, fügte er hinzu.

Eine Umfrage der Dating-App Hinge Anfang des Jahres ergab, dass drei von vier Nutzern es vorziehen, beim ersten Date nicht auf einen Drink auszugehen. Die Generation Z entscheidet sich auch häufiger als die Millennials für alkoholfreie erste Dates.

Darüber hinaus gab fast jeder dritte Nutzer der Generation Z an, an durchschnittlichen Tagen keinen Alkohol zu konsumieren.

Eine Haushaltsumfrage der National Drug Strategy aus dem Jahr 2019 schien diese Daten zu untermauern und ergab, dass sich der Anteil der Menschen in den Zwanzigern, die sich entschieden haben, auf Alkohol zu verzichten, zwischen 2001 und 2019 mehr als verdoppelt hat, nämlich von 9 % auf 22 %.

Tara Suwinyattichaiporn, eine in Los Angeles ansässige Sex- und Beziehungstrainerin und ordentliche Professorin an der California State University Fullerton, sagte, dass das Engagement der Generation Z für Achtsamkeit und Selbstfürsorge den Trend zum nüchternen Dating in dieser Altersgruppe erheblich beeinflusst habe.

Laut Suwinyattichaiporn, einem viralen TikTok-Sexualpädagogen, sträubt sich die Generation Z davor, Muster zu wiederholen, die sie während ihrer gesamten Erziehung beobachtet hat, wie zum Beispiel alkoholkranke Eltern, die sich streiten und sich scheiden lassen, oder zuzusehen, wie Influencer an Drogen sterben.

„Nüchternes Dating ermöglicht es Menschen, bewusste Beziehungs- und Sexentscheidungen zu treffen, was für Singles, die aktiv miteinander ausgehen, gesünder ist“, fügte sie hinzu.

Dr. Jessica Watrous, lizenzierte klinische Psychologin und Direktorin für klinische und wissenschaftliche Angelegenheiten bei Modern Health, sagte, der Trend zum nüchternen Dating könnte ein Spiegelbild der sich insgesamt ändernden Einstellungen gegenüber Alkohol als sozialer Aktivität sein.

„Abgesehen von reinen Verabredungen sehen wir, dass immer mehr Restaurants alkoholfreie Getränkekarten anbieten, es sind mehr alkoholfreie oder alkoholarme Getränke im Handel erhältlich, was darauf hindeutet, dass sich mehr Verbraucher für einige der sozialen Aspekte des Ausgehens interessieren, vielleicht sogar unterwegs.“ „Ich habe keine Dates gehabt und muss nicht unbedingt unter Alkoholeinfluss stehen“, fügte sie hinzu.

Viele Experten, die mit Fox News Digital sprachen, sagten, dass die Generation Z vor allem deshalb weniger trinkt, weil sie sich der schädlichen Auswirkungen von Alkohol bewusster ist.

Laut Civic Science geben mehr als ein Viertel der Befragten der Generation Z an, „sehr besorgt“ über die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen des Alkoholkonsums zu sein.

Im Laufe der Zeit kann der Konsum von Alkohol zur Entwicklung zahlreicher gesundheitlicher Komplikationen führen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Schlaganfall, Lebererkrankungen und Gedächtnisstörungen. Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kann es auch zu mindestens acht verschiedenen Krebsarten führen.

Generell scheint die Generation Z eine gesundheitsbewusstere Generation zu sein.

Ärzte, die mit Fox News Digital sprachen, sagten, dass die Gruppe der Generation Z, die Sport treibt, immer häufiger eine Therapie in Anspruch nimmt oder andere Formen der psychischen Gesundheitsfürsorge in Anspruch nimmt. Daher kann es Auswirkungen auf die Entscheidung haben, Alkohol zu trinken, wenn man von den physischen und psychischen Gesundheitsrisiken von Alkohol hört, wenn man sich auf die Pflege seines Körpers konzentriert.

„Ich habe gehört, dass Leute den Vergleich ziehen, dass jüngere Generationen die Allgegenwärtigkeit des Alkoholkonsums in älteren Generationen auf die gleiche Weise betrachten würden wie Millennials das Rauchen in der Generation ihrer Eltern und Großeltern betrachteten“, sagte Watrous.

Zwischen 2002 und 2018 stieg der Anteil derjenigen zwischen 18 und 22 Jahren in den USA, die im College keinen Alkohol tranken, von 20 % auf 28 %. Laut Forschern der University of Michigan und der Texas State University stieg die Zahl bei denjenigen, die nicht zur Schule gingen, von etwa 24 % auf 30 %.

Darüber hinaus ging der Alkoholmissbrauch in beiden Gen-Z-Gruppen um etwa 50 % zurück.

Laut Daten von Statista Consumer Insights hat die Generation Z im Allgemeinen weniger Interesse an Alkohol.

Zwischen 18 und 20 % der Amerikaner im Alter zwischen 21 und 28 Jahren gaben an, regelmäßig Bier, Wein oder Spirituosen zu trinken. Bei den Millennials, die zwischen 1980 und 1994 geboren wurden, war der Alkoholkonsum viel höher: 31 % der Befragten konsumierten regelmäßig Bier und Wein.

Russell Surasky, ein Doppelarzt für Neurologie und Suchtmediziner, sagte, dass die zwischen 1997 und 2010 Geborenen ihren Alkoholkonsum deutlich reduzieren. Das ist nicht nur ein Ausrutscher in der Statistik. Wie er feststellte, geht dieser Rückgang seit 15 Jahren in diese Richtung.

Laut Surasky, einer von Neilsen unterstützten Statistik, haben über 40 % der Generation Z zwischen 21 und 25 noch nie ein alkoholisches Getränk probiert.

„Regelmäßiger Alkoholkonsum passt einfach nicht in das gesundheitsorientierte Paradigma der Generation Z“, sagte er.

Es zeichnet sich jedoch ein besorgniserregender Trend ab, da der Alkoholkonsum bei jungen Generationen zurückgegangen ist.

„Gibt es positive Anzeichen für Trends beim Alkoholkonsum? Auf jeden Fall. Ich möchte das nicht ausschließen. Aber es gibt starke Beweise dafür, dass bei einem relativ großen Prozentsatz der Generation Z eine Reduzierung des Alkoholkonsums mit einem Anstieg des Alkoholkonsums einhergeht.“ Cannabiskonsum“, sagte Surasky.

Trotz der typischerweise positiven Darstellung von Cannabis durch die Medien sagte Dr. Adam Scioli, Leiter der Psychiatrie bei Surasky und Caron Treatment, dass die Droge für anfällige Personen alles andere als harmlos sei.

Scioli, der auch als Corporate Medical Director für Caron fungiert, sagte, die Pandemie und die Verbreitung von Fernarbeit hätten dazu geführt, dass mehr junge Amerikaner mit Cannabis experimentierten, um Stress und Ängste zu reduzieren.

Scioli sagte jedoch, dass Untersuchungen darauf hindeuten, dass Cannabis jede psychische Erkrankung eher verschlimmert als verbessert.

„Letztendlich gleicht sich der Neurotransmitter im Laufe der Zeit eher einer Erregung als einer Entspannung aus“, sagte er. „Am Ende kommt es also zu einer Situation, in der man erhöhte Angstzustände und mit Sicherheit auch Depressionen bekommen kann.“

Marihuana hat bei Menschen mit bestimmten Veranlagungen auch zu schwerwiegenderen psychischen Auswirkungen geführt.

„Bei anfälligen Personen kann Marihuanakonsum zu Psychosen führen“, fügte Surasky hinzu. „Wenn Sie an einem zugrunde liegenden psychischen Problem wie einer bipolaren Störung leiden, erhöht sich nachweislich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine manische oder schwer depressive Episode erleiden, die für bestimmte Menschen eine lebensbedrohliche Situation darstellen kann. Es gab sogar einige.“ Beweise dafür, dass es möglicherweise Schizophrenie auslösen könnte oder zumindest dazu führen könnte, dass sie früher im Leben auftritt.

Scioli betonte, dass der Trend bei der Generation Z zwar zu weniger Alkohol und mehr Cannabis zu gehen scheint, es aber weiterhin Menschen in dieser Altersgruppe geben wird, die ihren Freunden, ihrer Familie und Gleichaltrigen erhebliche Alkoholmissbrauchsstörungen zeigen.

Während der Alkoholkonsum der Generation Z insgesamt zurückgegangen ist, stellte Scioli fest, dass die Zahl der jungen Menschen, die eine ernsthafte Intervention benötigen, unverändert bleibt.

„Bei den Patienten, die sich einer stationären Behandlung unterziehen, haben wir einen ziemlich signifikanten und beängstigenden Trend festgestellt, dass Frauen jünger und kränker werden und langfristig erhebliche medizinische Eingriffe, einschließlich Lebertransplantationen, benötigen“, fügte er hinzu.

