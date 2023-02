„Es wurde sofort schlecht“: Die CNN-Crew ist in der Ukraine knapp dran, als russische Raketen ihren Standort treffen

CNN

CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen und sein Team reisten am Donnerstag in die ukrainische Stadt Kramatorsk, um über die laufenden Such- und Rettungsbemühungen zu berichten, nachdem ein Wohnhaus über Nacht von einer russischen Rakete dem Erdboden gleichgemacht worden war. Es sollte „ein ziemlich einfacher Dreh werden“, sagte Pleitgen, da die Crew nicht an die Front des Krieges ging.

„Aber es wurde augenblicklich schlimm“, sagte Pleitgen und beschrieb das, was sich im Handumdrehen abspielte, als eine der „knappsten Begegnungen“ und gefährlichsten Episoden seiner langen Karriere als Auslandskorrespondent.

Als Pleitgen und das Team sich auf den Weg zum Tatort machten, nur wenige Augenblicke nachdem sie ihr Fahrzeug geparkt und verlassen hatten, schlug eine russische Rakete ohne Vorwarnung in der Nähe ein und schickte Flammen und dicke Schwaden in die Luft, während schreiende Zivilisten sich bemühten, Schutz zu finden. Pleitgen schätzte, dass es nur 40 oder 50 Meter vor ihnen landete.

„Die Leute rannten in Sicherheit“, sagte er. „Wir haben uns auf die andere Straßenseite begeben, um dort in einem Keller in Deckung zu gehen. Als ich zurückschaute, schlug eine zweite Rakete fast an derselben Stelle ein. Ein weiterer großer Knall. Wir gingen in Deckung. [We were] in einem Keller mit einigen Bewohnern.“

Laut einem ukrainischen Beamten wurden bei dem Angriff, bei dem Wohngebäude, eine Kinderklinik und eine Schule schwer beschädigt wurden, mindestens fünf Menschen verletzt.

Pleitgen sagte, dass das CNN-Team nach einiger Zeit, „als es ruhig blieb“, den Keller verließ, die Zerstörung filmte, die die mächtigen Explosionen hinterlassen hatten, und dann schnell die Szene verließ.

Der Vorfall unterstreicht die gefährliche Berichterstattung, die Journalisten jeden Tag in der Ukraine leisten, indem sie durch gefährliche Situationen navigieren, um der Welt Nachrichten über den Tribut zu bringen, den Wladimir Putins Aggression von dem osteuropäischen Land und seinen Menschen gefordert hat. Das Komitee zum Schutz von Journalisten sagte letzte Woche, dass die Ukraine das tödlichste Land für Reporter im Jahr 2022 sei, da 15 Pressevertreter in dem vom Krieg zerrissenen Land getötet wurden.

„Die Menschen müssen verstehen, dass dieser Krieg eine ganz andere Gefahrenstufe darstellt als die Kriege der vergangenen Jahrzehnte“, sagte Pleitgen und fügte hinzu, dass dies „der gefährlichste“ Krieg sei, über den er je berichtet habe. „Dies ist ein voll konventioneller Krieg mit schweren Waffen, die jederzeit Frontgebiete, aber auch zivile Orte treffen können.“

Pleitgen sagte, er könne aus offensichtlichen Gründen die Sicherheitsvorkehrungen, die die CNN-Crew trifft, wenn sie in einem Kriegsgebiet operiert, nicht im Detail beschreiben. Aber er sagte, dass „Planung und Kommunikation alles sind“ für das Team und dass sie gut vorbereitet waren, als der Berichtsauftrag schnell düster wurde.

Der Vorfall, sagte Pleitgen, habe seine Einstellung zur Berichterstattung aus dem Kriegsgebiet beeinflusst. Er sagte, „es ist so wichtig“, dass Journalisten im Land sind und über die russische Invasion berichten, die Tausende von Zivilisten getötet und Millionen zur Flucht gezwungen hat, „obwohl es sehr gefährlich ist“.

Auf die Frage, wie er sich fühlt, wenn er morgen früh aufwacht und angesichts des knappen Anrufs zurück ins Feld geht, sagte Pleitgen: „Ich bin zuversichtlich.“

„Aber natürlich erinnert dich ein Ereignis wie dieses daran, niemals auf der Hut zu sein“, sagte er.

„Es kann schnell alles schief gehen.“