Der Jagd auf guten Willen Auch im wirklichen Leben bildeten Sterne ein Paar, aber sie fuhren nicht gemeinsam in den Sonnenuntergang.

„Nun, ich bin Single“, sagte Damon weiter Die Oprah Winfrey Show im Januar 1998. „Ich war eine Zeit lang mit Minnie zusammen, aber wir haben keine wirkliche romantische Beziehung mehr. Wir sind einfach wirklich gute Freunde und ich liebe sie sehr … Sie liegt mir sehr am Herzen. Wir kümmern uns umeinander.“ sehr viel. Es sollte nicht so sein, wissen Sie? Und wenn es nicht so sein soll, dann soll es auch nicht sein.“

Für Drivers Geschmack war die Äußerung etwas zu öffentlich. „Es ist bedauerlich, dass Matt weitergemacht hat Oprah„, sagte sie dem LA Times später im Jahr. „Es schien ihm ein gutes Forum zu sein, der Welt mitzuteilen, dass wir nicht mehr zusammen sind, was ich fantastisch unangemessen fand.“