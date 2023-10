1109 GMT – Der Dollar notiert am Freitag stabil, nahe dem Mehrmonatshoch und dürfte kurzfristig eher steigen als fallen, sagt ING-Währungsanalyst Francesco Pesole. Der Dollar schwächte sich ab, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, am Donnerstag sagte, dass die Zentralbank vorsichtig vorgehe und die Geldpolitik recht restriktiv sei. Allerdings klingen diese Kommentare „nicht übermäßig expansiv, wenn man die Marktpreise für eine weitere Straffung der Fed betrachtet.“ Darüber hinaus hat der Dollar bisher aufgrund der Zuflüsse in sichere Häfen im Zusammenhang mit dem Konflikt in Israel und Gaza nicht viel zugelegt, aber die Währung hat Potenzial für einen Anstieg, da weiterhin Unsicherheiten bestehen, sagt Pesole. (jessica.fleetham@wsj.com)

Das Pfund Sterling fällt gegenüber dem Euro auf ein Fünfmonatstief, da die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich zurückgehen

0729 GMT – Das Pfund Sterling fällt gegenüber dem Euro auf ein Fünfmonatstief, nachdem Daten aus Großbritannien zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze im September um 0,9 % gesunken sind, viel stärker als erwartet, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft die Belastung durch höhere Zinsen zu spüren bekommt. Die Daten „zeigten einen alarmierenden Rückgang der Verbraucherausgaben, was die Aussicht auf eine Rezession in Großbritannien für die politischen Entscheidungsträger wieder auf den Tisch bringt“, schreibt Nick Rees, Devisenmarktanalyst bei Monex Europe, und fügt hinzu, dass eine Zinserhöhung der Bank of England im November zunehmend zu erwarten sei unwahrscheinlich. Der Rückgang der Einzelhandelsumsätze war breit angelegt, abgesehen von einem leichten Anstieg der Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel. Laut FactSet steigt EUR/GBP um 0,2 % auf ein Hoch von 0,8739, den schwächsten Wert des Pfunds seit Mai, während GBP/USD um 0,3 % auf 1,1203 fällt. (jessica.fleetham@wsj.com)