Es wiegt 8.000 Tonnen und wächst in seiner Stahlhülle über 70 Meter hoch

Verzinkter Stahl aus der Hightech-Fabrik: thyssenkrupp Steel erweitert seinen Standort Dortmund. Zusammen mit der bestehenden Anlage in der Westfalenhütte werden künftig jährlich eine Million Tonnen Stahlbänder feuerverzinkt. Das leicht zu verarbeitende und langlebige Blech ist vor allem bei Automobilherstellern und Herstellern von Haushaltsgeräten gefragt. Die neue Einrichtung wurde im Oktober im Beisein von Ministerpräsident Hendrik Wüst eröffnet. Begleitet wurde das Bauvorhaben von Spezialisten für Großprojekte im Industrie- und Anlagenbau des auf Bau und Immobilien spezialisierten Beratungsunternehmens Drees & Sommer SE.

Für Dr. Heike Denecke-Arnold, COO von thyssenkrupp Steel, ist das neue Werk eine zukunftsträchtige Investition in den Standort und ein wichtiges Signal an die Belegschaft: „Mit der neuen Feuerbeschichtungsanlage entwickelt sich unser Standort Dortmund zum größten Kompetenzzentrum Europas für den feuerverzinkten Bandbedarf unserer Kunden aus der Automobil- und Hausgeräteindustrie. Mit dieser Investition sichern wir nicht nur die bestehenden 1.300 Arbeitsplätze am Standort, sondern schaffen auch rund 100 neue Arbeitsplätze für hochqualifizierte Mitarbeiter.“ Feuerverzinkter Stahl schützt Fahrzeuge langfristig vor Korrosion. Das macht den Stahl besonders nachhaltig, da er ohne Qualitätsverlust zu 100 % recycelt werden kann.

Multitasking im Bauprozess

Planung und Bau der anspruchsvollen, bis zu 75 Meter hohen Stahlkonstruktion waren von Anfang an mit besonderen Herausforderungen verbunden: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden mehrere Bomben gefunden und mussten bei der Erschließung des Geländes und den Tiefbauarbeiten geborgen werden , drohte eine enorme Bauverzögerung. Klaus Martin, der als Projektteamleiter bei Drees & Sommer mit der Montagebauleitung betraut war, setzte auf das sogenannte schlanke Baumanagement, um Kollisionen zwischen einzelnen Gewerken zu erkennen und Verzögerungen zu minimieren: „Im Gegensatz zur klassischen Bauleitung , bei dem ein Planer, weil die von den verschiedenen Projektbeteiligten geplanten Einzelgewerke erst am Ende zusammenlaufen, Lean Construction Management von Anfang an auf Kooperation setzt: Viele Bau- und Montagearbeiten – vom Fundament bis zur Stahlbauhalle das System selbst – musste parallel laufen und entsprechend abgestimmt werden“, erklärt Martin.

Traditionell arbeiten die klassischen Baugewerke und der Anlagenbau in getrennten Teams. Durch den Drees & Sommer-Ansatz des integralen Projektmanagements und den Einsatz von Drees & Sommer-Experten sowohl im Bau- als auch im Montagemanagement konnten die Vertreter der einzelnen Gewerke zu einem integralen Team zusammenwachsen – für optimale Abläufe und einen reibungslosen Bau- und Bauablauf Montageprozess. „Wir hatten einen detaillierten Zeitplan, der zwischen Montage und Bauleitung abgestimmt und wochengenau durchgetaktet wurde. So wussten wir jederzeit, wie viele Mitarbeiter auf der Baustelle waren und welche Materialien und Maschinen zu welcher Zeit benötigt wurden.“ sagt Martin. Mit dieser Methode können die Baufachleute den Baufortschritt gegenüber der herkömmlichen Vorgehensweise beschleunigen.

Baustellenlogistik im Großformat

Allein im Zuge der Liefer- und Warenlogistik mussten mehrere hundert Lieferanten organisiert werden. Die einzelnen Komponenten für die Feuerbeschichtungsanlage wurden in verschiedenen Ländern gefertigt, was eine aufwändige Lieferlogistik zur Folge hatte. Neben der Herausforderung, eine globale Lieferkette für die sequentielle Belieferung der Baustelle in Dortmund aufzubauen, erschwerten die Einschränkungen durch die weltweiten Corona-Maßnahmen eine termingerechte Lieferung. Da der größte Teil der Terminsicherungsanlage lange vor Baubeginn geliefert wurde, war eine riesige Lagerfläche und eine entsprechende Lagerverwaltung erforderlich, die auf dem Nachbargrundstück aufgebaut und unterhalten wurde. Anlieferungen mussten getaktet werden, um Wartezeiten zu vermeiden, und es musste eine Streckeninfrastruktur mit speziellen Zugängen geschaffen werden, die auch von Schwertransportern genutzt werden können. Nicht zuletzt musste das entsprechende Personal bereitgestellt und organisiert werden. An manchen Tagen lieferten bis zu 20 Lkw Waren an, die sortiert, gelagert und etikettiert werden mussten, damit die spätere Montage reibungslos ablaufen konnte. Zeitweise arbeiteten 15 bis 20 Mitarbeiter in zwei Schichten nur an der Warenannahme und -lagerung. „All das haben wir durch die aktive Planung des Bau- und Montageablaufs innerhalb des Projekts gesteuert. Dadurch konnten wir Verzögerungen im weiteren Bau- und Montagefortschritt ausgleichen“, fasst Martin zusammen.

