Grimmig. „Wenn ich in der Schule gefragt wurde, wo ich wohne, war die Antwort immer ‚auf dem Friedhof‘“, erzählt Annett Langschwager. Sie lebt mit ihren Eltern – Horst und Christel – in einem der ungewöhnlichsten Häuser der Stadt Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern. Direkt am Friedhof steht ein 1934 erbautes Gebäude, das jedem sofort ins Auge fällt, wenn er die großzügige Ruhestätte betritt.

Hinter den Mauern des Hauses verbirgt sich eine durchaus spannende Geschichte. Der Alte Friedhof in der Grimmener Bahnhofstraße wurde um 1550 angelegt und im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgestaltet. Damals wurde er als neuer Friedhof vor den Toren der Stadt eröffnet – ein kleiner Platz, der durch eine Feldsteinmauer von der Straße abgetrennt war.

Seit ich zurückdenken kann, lebt meine Familie in diesem Haus. Horst Langschwager lebt auf dem Grimmener Friedhof

Anfangs wurden hier nur die Verstorbenen der plebejischen Klassen beerdigt: Dienstboten, Mägde, Gesellen, Lehrlinge, Bettler, Arme und Landarbeiter. 1833 wurde der Friedhof vergrößert. Als 1853 innerhalb von nur zwei Monaten über 200 Einwohner der Stadt der verheerenden Cholera zum Opfer fielen – normalerweise gab es damals jährlich rund 100 Beerdigungen – musste der Friedhof erneut vergrößert werden. 1952 wurde auf dem Friedhof eine neue Trauerhalle errichtet.

Hauserbauer kehrte nach seiner Festnahme nicht zurück

Vor 18 Jahren wurde mit dem Bau des oben erwähnten Einfamilienhauses auf dem Friedhof begonnen. Bauherr war Max Hewig, Großvater des heutigen Eigentümers Horst Langschwager. Er war damals dort als Friedhofsgärtner tätig. „Früher gab es auf dem Grundstück viele Gewächshäuser. Mein Großvater hat die Gräber und das gesamte Gelände gepflegt und nebenbei auch Blumen gezüchtet und verkauft“, erklärt Horst Langschwager.

Seinen Großvater hat er nie kennengelernt, er kennt ihn nur aus Erzählungen. Als die Rote Armee 1945 nach Grimmen kam, arbeitete Max Hewig auf dem Friedhof. Daraufhin wurde er von Soldaten verhaftet und in das Stammlager Fünfeichen bei Neubrandenburg deportiert.

Max Hewig, der das Haus auf dem Friedhof erbaute, hatte drei Kinder. Eines starb mit elf Jahren. Den Grabstein, der noch heute auf dem Friedhof zu finden ist, gestaltete er selbst. Quelle: Raik Mielke

Von dort kehrte er nicht mehr zurück und seine Frau lebte allein mit den beiden verbliebenen Mädchen im Haus auf dem Friedhof. Eine Tochter war im Krieg im Alter von elf Jahren gestorben. Ihr Vater, Max Hewig, hatte den Grabstein selbst mit ihrem Gesicht verziert. Der Stein befindet sich noch heute auf dem Friedhofsgelände.

In den Nachkriegsjahren wurden, wie damals üblich, viele Flüchtlinge im nicht ausgebauten Dachgeschoss untergebracht.

„Ich habe mich zu Hause noch nie unwohl gefühlt“

In den folgenden Jahrzehnten übernahm Horst Langschwagers Mutter das Haus und bewohnte es bis zu ihrem Tod. Sie brachte neben Horst zwei Mädchen zur Welt. Eines davon lebt noch heute im Anbau, der in den 1970er Jahren errichtet wurde.

„Meine Mutter ist in diesem Haus geboren und gestorben und ich wollte die Tradition mit meiner Frau Christel und unserer Tochter Annett weiterführen und habe deshalb 2001 das Gebäude auf dem Friedhof übernommen“, erklärt er. Unwohlsein habe er sich wegen der Lage nie gefühlt, sagt er. „Ich kannte es von Kindheit an. Damals lagen die Gräber noch viel näher an unserer Grundstücksgrenze“, erinnert er sich. „Es war nie so gruselig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Angst vor unseren ‚Nachbarn‘ muss man nicht haben“, sagt Christel Langschwager.

Horst Langschwager als Kind auf dem Friedhof. Im Hintergrund sieht man das Einfamilienhaus und die Buchsbaumhecken, zwischen denen sich Gräber befanden. Quelle: privat

Und so erlebt die Familie natürlich immer wieder Beerdigungen vor ihrer Haustür. „Wenn man im Garten werkelt, unterbricht man seine Tätigkeit für eine Weile und verhält sich einfach ruhig. Aber das gehört sich einfach“, sagt Horst Langschwager und ergänzt: „Es ist nicht der ganz ruhige Ort, den man sich vorstellt. Es ist sicherlich ein Ort des stillen Gedenkens, aber es ist auch ein Treffpunkt für viele Menschen – vor allem am Wochenende.“

Ständige Veränderungen der Ruhestätte hat die Familie in den vergangenen Jahrzehnten erlebt. „Früher war er voll mit Einzelgräbern. Heute nutzen viele Menschen die Streuwiese oder das Stelengrab. Doch seit Kurzem wird wieder mit Sargbestattungen begonnen“, sagt Horst Langschwager und ergänzt: „Heute wäre ein Bau so nah am Friedhof sicher nicht mehr genehmigungsfähig. Aber für uns als Familie ist er unser geliebtes Zuhause.“