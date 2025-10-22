Stand: 21. Oktober 2025 17:45 Uhr

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, antwortete mit beleidigenden Worten auf die Frage eines Journalisten zum geplanten Treffen zwischen Trump und Putin. „Es war deine Mutter“, schrieb sie ihm. Es ist nicht der erste Affront.

Beleidigung statt Information: „„Es war deine Mutter“, schrieb die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, auf eine ernste Anfrage der Journalistin SV Date. Er hatte Leavitt in einer SMS gefragt, wer entschieden habe, dass ein mögliches Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest stattfinden solle. Leavitt schrieb daraufhin die Antwort, die in vielen Kulturkreisen als Beleidigung empfunden werde.

Als der Journalist weiter fragte, ob Leavitt das lustig fände, beschuldigte Leavitt Date, ein voreingenommener „linker Schriftsteller“ zu sein. Der Journalist der liberalen Huffington Post antwortete erneut und fragte, ob es Leavitt jetzt besser gehe und er seine Frage beantworten könne.

Leavitt schießt gegen unerwünschte Journalisten

Leavitt selbst hat am Montag (US-Ortszeit) einen Screenshot der Textnachrichten auf der X-Plattform gepostet. Zuvor hatte die Huffington Post über die schroffe Reaktion berichtet.

Die Trump-Administration tut sich schwer mit der freien Presse und geht auch juristisch gegen unliebsame Berichterstattung vor. Auch Leavitt – die jüngste Präsidentensprecherin in der Geschichte der USA – gilt als eher pressefeindlich: Wenn ihr von Reportern Fragen gestellt werden, die ihr nicht gefallen, wird sie manchmal beleidigend oder persönlich und stellt Qualifikationen offen in Frage. Auch inhaltliche Fragen beantwortet sie oft nur mit allgemeinen Aussagen zur politischen Ausrichtung Trumps.

Kritik von Reporter ohne Grenzen

„Dieser Vorfall steht stellvertretend für die unzähligen Angriffe auf die Pressefreiheit, die seit Trumps zweiter Amtszeit an der Tagesordnung sind und eine Atmosphäre des Misstrauens schaffen“, erklärte die Organisation Reporter ohne Grenzen. „Hetzkampagnen aus US-Regierungskreisen gegen unabhängige Medienschaffende erschweren die Berichterstattung sehr, sind aber nicht die einzigen Strategien gegen die amerikanische Presse.“

Maßnahmen wie „kostspielige Gerichtsverfahren, die Erteilung von Visa als Druckmittel auf ausländische Journalisten und Reporter oder auch Anti-Presse-Vorlagen zur Akkreditierung staatlicher Berichterstattung“ erinnerten an „Anti-Presse-Taktiken in autoritären Regimen“, so die Organisation.

Letzte Woche verließen zahlreiche US-Reporter aus Protest gegen die von der Regierung verhängten Berichterstattungsregeln ihre Büros im Pentagon. Die von Verteidigungsminister Pete Hegseth herausgegebenen Richtlinien sehen vor, dass Journalisten aus dem Pentagon ausgeschlossen werden können, wenn sie Informationen melden, die von Hegseth nicht zur Veröffentlichung freigegeben wurden.

Warum die Frage nach Budapest?

US-Präsident Trump und Kremlchef Putin einigten sich telefonisch auf Budapest als Ort des Treffens. Ziel ist es, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Dates ursprüngliche Frage zielte auf die historische Bedeutung Budapests im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine: Mit einem 1994 in Budapest unterzeichneten Memorandum verpflichtete sich die Ukraine zusammen mit Kasachstan und Weißrussland zur Übergabe ihrer Atomwaffen an Russland. Im Gegenzug erhielt das Land Sicherheitsgarantien – auch von Moskau.