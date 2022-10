Es sollen Bekannte gewesen sein (nd-aktuell.de)

Der mutmaßliche Verfasser des „NSU 2.0“-Drohbriefs liegt gefesselt auf der Anklagebank. Foto: dpa/Boris Rössler

Rund anderthalb Stunden sind am Donnerstagmorgen im Frankfurter Landgericht vergangen, als der Angeklagte erneut zu Wort kommt. Eigentlich sollte im Prozess der Drohbriefserie von „NSU 2.0“ die Beweisaufnahme an diesem 27. Prozesstag abgeschlossen und die Plädoyers beginnen, doch Alexander M. hat noch etwas zu sagen. „Das ist jetzt meine letzte Bewerbung“, verkündet der 54-Jährige. „Dann bin ich bereit für diese Prüfung.“

Was dann aber kommt, ist kein Antrag, auch wenn der arbeitslose Berliner Computerexperte seine Erklärungen wie gewohnt mit Paragrafen und juristischen Begriffen würzt, sondern ein neuer Versuch, seine Unschuld zu beteuern. Bis zu seiner Festnahme im Mai 2021 soll Alexander M. mehr als hundert E-Mails und Faxe mit wilden Morddrohungen, gröbsten rassistischen und sexistischen Beleidigungen, Hinrichtungsphantasien und Hetztiraden verschickt haben – im Namen einer „NSU 2.0“, oft signiert „Heil Hitler“. « und richtet sich vor allem an prominente Frauen, die sich gegen rechts engagieren.

Was diese Drohbriefe so gefährlich erscheinen ließ: Sie enthielten oft private Daten der Empfänger, etwa Wohnadressen oder die Namen naher Verwandter. Auf dem Computer des Angeklagten fand die Polizei Fragmente einzelner Briefe – einer von vielen sehr wichtigen Hinweisen, die auf Alexander M. als Verfasser hindeuten. Aber der Mann will es immer noch nicht. Hatte er bisher über eine geschlossene Chatgruppe im Darknet geflüstert, die für den „NSU 2.0“ verantwortlich sei, die er nur als Teilnehmer beobachtet habe, präsentierte er nun eine ganz andere Variante: Entgegen den Ermittlungsergebnissen sei er durchgekommen lebte keineswegs in sozialer Isolation, hatte aber sehr viele Freunde, Bekannte auch aus seiner Gefängniszeit. Sie besuchten ihn ständig im Berliner Wedding – und hatten freien Zugang zu seinem Computer. Wer das war, will Alexander M. natürlich nicht verraten: „Ich werde keine Namen nennen.“

Was er hingegen gerne preisgibt, ist das angebliche Ziel der Drohungen und Beschimpfungen. „Das Projekt ‚NSU 2.0‘ wollte nur negative Schlagzeilen machen“, behauptet er. „Es ging nie darum, so viel kann ich sagen, jemanden zu verletzen.“ Woher er das weiß, wo er doch völlig unbeteiligt war, erklärt er wiederum nicht. Und niemand fragt.

Dass der Beginn der Plädoyers erneut verschoben werden muss, liegt nicht an der erneuten Wendung des Angeklagten, sondern an der Hartnäckigkeit von Antonia von der Behrens. Dass das erste Drohfax vom August 2018, in dem die Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız über die barbarische Tötung ihrer Tochter informiert wurde, von der 1 von „NSU 2.0“ Angefangen hat es also nicht mit Alexander M., sondern mit dem Polizisten Johannes S. Gegen ihn gibt es jede Menge Verdachtsmomente – von rechten Chats über ein angeblich manipuliertes Alibi bis hin zur Möglichkeit, das von Başay-Yıldız abzurufen private Daten aus dem Polizeicomputer. Von der Behrens stellte deshalb erneut Beweisanträge. Unter anderem geht es um die Einschätzung eines Ermittlers, dass das erste Fax „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ von einem mobilen Gerät versendet wurde, alle anderen aber vom PC aus, allerdings soll Alexander M. damals weder ein Handy noch ein Tablet besessen haben.

Dass das Gericht den Anträgen nachkommen wird, erscheint unwahrscheinlich: Bereits am Vortag der Verhandlung hatte es alle Beweisanträge, die auf die Teilnahme von S. gerichtet waren, abgewiesen. Die Begründung: Die Rolle des Beamten solle nicht in diesem Prozess, sondern im Ermittlungsverfahren gegen ihn beurteilt werden. Gegen Johannes S. wird nur wegen Geheimnisverrats ermittelt, weil er die Daten von Başay-Yıldız hätte abrufen und weitergeben können, und wegen seiner rechten Postings in einer Chat-Gruppe. Was den Versand des Drohfaxes betrifft, hat die Staatsanwaltschaft bisher keinen hinreichenden Tatverdacht gegen den Beamten erkannt.