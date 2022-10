Es soll nicht bei warmen Worten bleiben (nd-aktuell.de)

Will die Beratungsstrukturen für Menschen mit mittleren Einkommen ausbauen: Sozialsenatorin Katja Kipping (links) Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Mit dem bevorstehenden Winter haben viele Menschen zunehmend Angst, abgehängt zu werden. Gleichzeitig berichten soziale Einrichtungen von einer geringeren Hilfsbereitschaft der Berliner, was auf steigende Energiepreise zurückzuführen ist. „Lieber gemeinsam durch die Krise als allein“, sagt Katja Kipping (Linke) bei der Berliner Landespressekonferenz am Dienstag.

Um die Sozialader der Hauptstadt über den Winter stärker als sonst in Wallung zu bringen, möchte der Sozialsenator etwas Geld ausgeben. Für den „Wärmeverbund“ soll laut Kipping mehr berappen als die bisher erwarteten 10 Millionen Euro: „Inzwischen sind knapp 11 Millionen herausgekommen, die wir für den Nachtragshaushalt einbringen wollen.“

Die Investitionen sollen in Richtung Stadtteil- und Familienzentren, Bibliotheken – und insbesondere in Richtung der Stadtteile fließen. „Sie wissen am besten, welche Akteure die Angebote verstärken“, sagt Kipping. Das Geld ist laut Sozialsenator für notwendige Anschaffungen in den entsprechenden Einrichtungen und für den Ausbau von Beratungsangeboten bestimmt. Letztere müssten „praktisch und einfach umsetzbar“ sein, so der Linken-Politiker.

Es ist jedoch nicht geplant, zusätzliche Stellen zu schaffen. Was Kipping stattdessen ankündigt, kann als eine Art Werbeoffensive für das soziale Miteinander in der Hauptstadt verstanden werden. Die Rede ist zum Beispiel von einem digitalen Stadtplan und einem gemeinsamen Logo, das außen an den beteiligten Institutionen angebracht wird.

Vor allem der zwischenmenschliche Austausch und das soziale Miteinander sollen dort in den kalten Monaten stattfinden. Laut Kipping soll Ende nächster Woche eine gemeinsame „Charter of Heat“ unterzeichnet werden. Wie die Sozialsenatorin betont, richtet sich das Programm nicht nur an Obdachlose, sondern soll auch die Mitte der Gesellschaft erreichen. Für erstere gibt es in Berlin noch kalte Hilfe.

Derzeit gibt es in der Hauptstadt über 640 Notunterkunftsplätze, bis zum 1. November sollen es 1000 sein. Allerdings will der Senat auf die Errichtung von Heizhallen für den nahenden Winter verzichten, wie Kipping in den vergangenen Wochen deutlich gemacht hat. Infektionsrisiken und der daraus resultierende Energieverbrauch sind zu hoch.

Der Senat will unter anderem mit seinem Härtefonds verhindern, dass Berliner wegen steigender Energiepreise in die Obdachlosigkeit abgleiten. Bis vor kurzem war unklar, wer Anspruch auf die Unterstützung hat. „Niemand sollte gezwungen werden, in der Kälte oder im Dunkeln zu sitzen“, sagt Kipping, bevor sie konkret wird: Anspruch auf die Notmaßnahme haben untere und mittlere Einkommensschichten, gemessen an den Einkommensgrenzen des 280-Wohnberechtigungsscheins. Die Bescheinigung selbst wird für den Härtefonds nicht benötigt.

Die Beantragung soll online möglich sein: Wer beispielsweise von einem Stromausfall bedroht ist, kann die gleiche Anzeige zusammen mit den Einkommensnachweisen der letzten drei Monate hochladen. Außerdem ist eine eidesstattliche Erklärung über die eigene Zahlungsunfähigkeit erforderlich. Die Rechnung soll dann vom Staat übernommen werden, ohne dass Geld an die Antragsteller selbst geht.

Auf diese Weise könne nicht nur Missbrauch verhindert werden, sondern auch die Möglichkeit, dass der Bund die ausgezahlten Mittel für künftige Maßnahmen verwende, so Kipping. „Wir wollen natürlich kein Geld nehmen, das nicht bleibt, weil der Bund es nimmt.“ Insgesamt sind 20 Millionen für den Härtefonds eingeplant. Die Zahl der zu erwartenden Bewerbungen könne aus der Vergangenheit nur bedingt hochgerechnet werden, sagt der Linken-Politiker. Allerdings hat sich gezeigt, dass in den meisten Fällen nur „die Ärmsten der Armen“ entsprechende Hilfen in Anspruch nehmen.