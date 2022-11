„Es sind nicht nur niedrig hängende Früchte“: Kanadas Haiti-Sanktionen treffen einige große Namen

Die Sanktionen, die Kanada an diesem Wochenende gegen sechs hochrangige haitianische Politiker angekündigt hat, können ihr Verhalten ändern oder auch nicht – aber sie haben gezeigt, dass die kanadische Regierung der Regierungspartei Haitis nicht so verpflichtet ist, wie die haitianische Opposition behauptet.

Alle sechs sanktionierten Persönlichkeiten waren mit der Parti Haitien Tet Kale (PHTK) oder „haitianischen Kahlkopfpartei“ verbunden. Darunter der ehemalige Präsident Michel Martelly, dessen haarloser Kopf der Partei ihren Namen gab.

Wie um die Rüge deutlicher zu machen, sagte Premierminister Justin Trudeau Reportern auf dem Frankophonie-Gipfel in Tunesien am Sonntag, dass Kanadas Aktionen in Haiti nicht mit Haitis De-facto-Regierung koordiniert seien.

„Bei unserem Ansatz geht es jetzt nicht darum, das zu tun, was eine politische Partei oder die Regierung will“, sagte er. „Wir können nicht einfach die eine oder andere Seite des politischen Spektrums in Haiti unterstützen, aber dieses Mal haben wir ernsthafte Sanktionen gegen die Elite verhängt, gegen diese Oligarchen, bestimmte Personen, die zu lange direkt von Gewalt und Instabilität in Haiti profitiert haben das schadet dem haitianischen Volk.“

Außenministerin Mélanie Joly fügte hinzu, dass die Sanktionen „mit der Tatsache zusammenhängen, dass (die sechs) von der Gewalt profitieren, die von Banden in Haiti bewaffnet wird. Und deshalb ist es unser Ziel, sicherzustellen, dass diese Menschen, die von der Gewalt profitieren , die Teil eines korrupten Systems sind, stehen vor der Verantwortung.“

Das alles deutet auf einen Wandel in der Sichtweise der Bundesregierung über die Partei hin, die Haiti seit einem Jahrzehnt effektiv regiert.

Ein „charmanter“ ehemaliger Präsident

Der pensionierte kanadische Diplomat Gilles Rivard lernte Michel Martelly aus zwei Gründen gut kennen. Erstens war er kanadischer Botschafter in Haiti – dem einzigen Land der Welt, in dem der kanadische Botschafter als lokales politisches Schwergewicht großen Einfluss hat.

Zweitens waren sie Nachbarn.

„Die offizielle Residenz des kanadischen Botschafters in Haiti befindet sich neben Mr. Martellys Residenz“, sagte Rivard gegenüber CBC News.

Der Präsident und Nachbar Rivard erinnert sich, dass er ein „sehr lockerer Mann“ war, der seine Menschenkenntnisse als erfolgreicher Interpret haitianische Compas-Musik entwickelt hatte.

„Michel Martelly ist das, was wir einen Verführer nennen“, sagte er. „Er ist ein Mann, der auf der Bühne steht, also weiß er, wie man mit Menschen umgeht, und ich erinnere mich, dass ich eine sehr gute Beziehung zu ihm hatte.“

Dennoch gab es Hinweise darauf, dass der als „Sweet Mickey“ bekannte ehemalige Musiker privat weniger süß sein könnte.

„Er konnte in der Öffentlichkeit sehr charmant sein“, sagte Girard. „Aber wenn er sich mit seiner Partei und seinen Ministern auseinandersetzen musste, war er wahrscheinlich ein anderer Mensch. Und doch stand er Kanada nahe.

„Kanada hatte eine gute Beziehung zu Martelly.“

Über die kanadischen Sanktionen wurde in Haiti, wo die von der PHTK dominierte Ariel-Henry-Regierung unbeliebt ist, ausführlich berichtet und kommentiert.

Rivard sagte, dass die hochkarätigen Namen auf Kanadas Sanktionsliste – Leute wie der ehemalige Präsident Martelly und die ehemaligen Premierminister Laurent Lamothe und Jean Henry Ceant – die Botschaft aussenden, dass niemand zu alt ist, um herausgegriffen zu werden.

Der ehemalige haitianische Premierminister Laurent Lamothe im Jahr 2012. (Dieu Nalio Chery/Associated Press)

„Es sind nicht nur niedrig hängende Früchte. Sie versuchen, Früchte sehr hoch am Baum zu bekommen“, sagte er gegenüber CBC News. „Wir haben drei Schwergewichte in der haitianischen Politik benannt, also wird es Auswirkungen haben.

„Es wird eine sehr starke Botschaft an die Menschen senden, dass sie zu dieser Liste hinzugefügt werden könnten, und indem sie Gangs offen unterstützen, entlarven sie sich, und ich denke, sie werden viel vorsichtiger sein.“

Während kanadische Sanktionen gegen russische Oligarchen meist symbolischen Charakter haben, sagte Rivard, dass kanadische Sanktionen gegen Persönlichkeiten der haitianischen Elite sehr reale Auswirkungen haben können.

„Viele Haitianer haben Grundstücke in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Frankreich“, sagte er. „Sie wären überrascht zu wissen, wie viele Haitianer einen kanadischen Pass in ihrer Schublade haben, falls sie ihn brauchen.“

Ein Herrenhaus in Quebec

Martellys ausländische Beteiligungen konzentrieren sich nicht auf Kanada, sondern auf Palm Beach, Florida, und er wurde bisher nicht von der US-Regierung sanktioniert.

Aber einer der Sanktionierten, Senator Rony Celestin, ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie kanadische Sanktionen den haitianischen Eliten schaden können.

Senator Rony Celestin ist einer der letzten Beamten in Haiti, der noch ein gültiges Wahlmandat hat. Kanada wirft ihm vor, mit bewaffneten Banden zusammenzuarbeiten. (Facebook)

Er wird sein 4,25-Millionen-Dollar-Haus in einer exklusiven Gegend von Laval, Quebec, das er zusammen mit seiner Frau Marie Louisa Celestin besitzt, die auch als Konsularbeamte von Haiti in Montreal fungiert, nicht mehr genießen können.

Celestin ist einer der letzten Politiker in Haiti, der ein demokratisches Mandat genießt, obwohl seine sechsjährige Amtszeit in etwas mehr als einem Monat ausläuft und er bereits seinen Rückzug aus dem öffentlichen Leben angekündigt hat.

Das 4,25-Millionen-Dollar-Haus des haitianischen Senators Rony Celestin in Laval-sur-le-Lac, Quebec. (Maklerliste)

Celestin behauptet, sein Vermögen im Import-Export-Geschäft und durch ein Unternehmen namens PetroGaz Haiti SA gemacht zu haben, das auf seiner Website behauptet, „unter den führenden Unternehmen der Erdölindustrie zu sein … und weltweit erstklassige Dienstleistungen anzubieten“.

Zusätzlich zu seinen Öl- und Gasbeständen beansprucht PetroGaz Haiti große Aktivitäten in der Schifffahrt und in der Landwirtschaft. Aber es gibt nur wenige reale Beweise für die umfangreichen Bestände von PGH.

Senatoren tauschen Anschuldigungen aus

Celestins Fehde im Juni mit einem anderen haitianischen PHTK-Senator, Willot Joseph, sah, dass die beiden Korruptions- und Kriminalitätsvorwürfe in den sozialen Medien und im Äther Haitis austauschten.

Willot Joseph ist selbst kein Engel. Im Jahr 2019 gab er zu, ein Bestechungsgeld in Höhe von 100.000 US-Dollar angenommen zu haben, um über die Bestätigung eines designierten Premierministers abzustimmen.

„Ich sehe nichts Falsches daran, in schwierigen Zeiten Geld zu erhalten“, sagte er Gazette Haiti. „Ich nehme es und ich muss es nicht sein [a] Heuchler mit irgendjemandem.“

Aber Josephs Vorwürfe gegen Celestin waren deutlich schlimmer. Er behauptete nicht nur, Celestin sei ein Drogenhändler, sondern beschuldigte ihn, zwei Morde inszeniert zu haben – darunter den der Journalistin Néhémie Joseph, deren von Kugeln durchsiebte Leiche 2019 im Kofferraum eines Autos in Celestins Lehen Mirebalais gefunden wurde.

Celestin beschuldigte Joseph, einen Autodiebstahlring betrieben und sich mit Banden zusammengetan zu haben.

Die beiden verfeindeten Senatoren schlossen erst einen Waffenstillstand, nachdem sich jeder gründlich diskreditiert hatte.

„Söldner, keine Banden“

Frantz Andre, ein haitianisch-kanadischer Aktivist in Montreal, tat mehr als jeder andere, um Licht auf Celestins schwer zu erklärenden Reichtum und sein luxuriöses Leben in Kanada zu werfen.

Er organisierte Proteste von Mitgliedern der großen haitianischen Diaspora von Montreal in der Laval-Villa.

Er sagte, das Haus in der Rue les Erables 391 in Laval-sur-le-Lac sei möglicherweise nur ein Teil von Celestins kanadischem Besitz.

„Vor ungefähr einer Woche rief mich ein Immobilienmakler an und sagte mir, dass sie auch andere Immobilien in Saint-Eustache haben“, sagte er.

Er sagte, er sei froh, dass Kanada Maßnahmen gegen politische Führer wie Celestin und Martelly ergreife, obwohl dies früher hätte geschehen sollen.

„Jeder wusste seit Jahren von Michel Martelly“, sagte er. „Jeder wusste von seinem Schwager Charles ‚Kiko‘ Saint-Rémy, der als Drogendealer bekannt ist. Kanada hat das also gewusst.“

Er sagte, er sehe die Sanktionen als einen positiven „ersten Schritt“.

„Aber wir denken, dass es noch ein weiter Weg ist, die wahren Kriminellen zu verfolgen, und die wahren Kriminellen sind diese fünfzehn Oligarchenfamilien, die das Land im Wesentlichen wirtschaftlich und politisch regieren und die auch Banden finanzieren“, sagte er.

Tatsächlich, sagte Andre, verschleiere die Vorstellung von „Banden“, die Haiti terrorisieren, das wahre Bild.

„Ich nenne sie nicht Banden. Ich nenne sie eigentlich Söldner“, sagte er. „Das sind Menschen, die für andere arbeiten. Es ist ein Krieg zwischen verschiedenen Interessen. Und das sind Söldner, keine Banden.“

Große Fische im Netz, aber „Wale“ noch frei

Während die letzte Sanktionsrunde möglicherweise einige große Fische gefangen hat, sagte Andre, „müssen die Wale noch gefangen werden.“

„Warum reden wir nicht über (Gilbert) Bigio?“ er hat gefragt. Haitis reichster Mann besitzt und betreibt einen privaten Hafen, der zum Schmuggel von Schmuggelware genutzt wurde, und wurde von Bandenführern verwickelt. „Warum nicht die Acra, warum nicht die Vorbe?“

Die Männer, von denen Andre behauptet, dass sie die Fäden von Politikern und Gangstern ziehen, sind etwa ein Dutzend Elitefamilien der haitianischen Oligarchie, die einst die Duvaliers unterstützten und nun neue Verbindungen zur PHTK geknüpft haben.

Andre sagte, er hoffe, dass die in dieser Woche angekündigten Sanktionen zu raschen Maßnahmen gegen Immobilien wie das Haus in Laval-sur-le-Lac führen werden.

„Wir sagen einfach, das ist Korruption, es gibt Illegalität, und wir müssen dafür sorgen, dass das wirklich beschlagnahmt und hoffentlich irgendwie in das Land, an die Bevölkerung, zurückgebracht wird.“