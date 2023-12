„Es sah nicht so aus, als ob sie gewinnen wollten“

Trainer Okan Buruk missfiel die etwas lasche Leistung der Bayern gegen Kopenhagen, bei der auch Thomas Tuchel fleißig rotiert hatte.

„Wir waren verärgert darüber, dass Bayern Kopenhagen einen Punkt geschenkt hat. Sie haben zum ersten Mal rotiert und es sah nicht so aus, als wollten sie gewinnen“, beschwerte sich der Trainer gegenüber der türkischen Quelle TRT Spor. Buruk hadert mit der Tatsache, dass er im dritten und vierten Spiel auf die Bayern traf.

Buruks Ärger ist einigermaßen verständlich, denn aus Galatasarays Sicht war die Auslosung tatsächlich nicht perfekt. Andererseits ist es auch das Recht von Thomas Tuchel, in Stressphasen zu rotieren. Die Menschen in Istanbul sollten aus eigener Erfahrung wissen, dass Kopenhagen nicht so einfach ausgelöscht werden kann.

Das sollte man auch sagen hat in Kopenhagen alles selbst in der Hand und würde mit einem Sieg sein Ticket für das Achtelfinale buchen. Das Parallelspiel zwischen und Bayern ist daher ohnehin nur für eine mögliche Europa-League-Qualifikation relevant. Doch das ist nicht das erklärte Ziel von Buruk, der den Winter in der Königsklasse verbringen will.