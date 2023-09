DDie Mitgliederversammlungen des Bayerischen Vaterländischen Bauernverbandes in Tuntenhausen werden seit vielen Jahren von den Spitzen der Bayerischen Volkspartei für programmatische Kundgebungen genutzt. In diesem Jahr musste sich Dr. Georg Heim, der sonst die Hauptrede hielt, einer Augenoperation unterziehen. Premierminister Dr. Eugene von Knilling. Dieser knüpfte an den Rücktritt der Regierung Cuno an und erklärte, dass dieser Wechsel in Bayern nicht sehr positiv aufgenommen worden sei. Vom ersten Tag an herrschte zwischen Bayern und dem Kabinett Cuno ein gutes, auf ehrlichem Vertrauen basierendes Verhältnis. Der Redner fuhr dann fort:

„Beim Gespräch mit dem Reichskanzler in Mittenwald habe ich ganz offen gesagt, dass das neue Kabinett nicht damit rechnen kann, dass ihm in Bayern das gleiche Maß an Vertrauen entgegengebracht wird wie dem Kabinett Cuno. Ich habe keinen Zweifel daran gelassen, dass die starke sozialistische Ausrichtung des Reichskabinetts und die Besetzung wichtiger Ressorts mit Sozialisten in Bayern Anlass zu ernsthaften Bedenken gegeben haben müssen, und ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass die bayerische Regierung entschlossen war, den bayerischen Landesherrn anzugreifen Rechte in der entschiedensten Weise abzulehnen.

Der neue Bundeskanzler zeigte volles Verständnis für die bayerischen Verhältnisse und es bleibt zu hoffen, dass er stets die nötige Kraft aufbringen wird, diesen guten Willen durchzusetzen. Der Reichskanzler hat auch die Zusagen des sogenannten Berliner Protokolls (das sind die Vereinbarungen, die im Vorjahreskonflikt zwischen dem Reich und Bayern getroffen wurden) als für ihn verbindlich anerkannt.









Anschließend ging der Ministerpräsident auf wirtschaftliche Fragen ein und erklärte, dass die bayerische Regierung entschlossen sei, wenn es keine andere Möglichkeit gäbe, im Bereich der Volksernährung eigene Wege zu gehen, natürlich unter fairer Berücksichtigung der Bedürfnisse der anderen Bundesländer und durch eine Ausnahmeregelung die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Bei der Diskussion von Steuerfragen warnte der Ministerpräsident vor Steuerstreik und Steuerbetrug und sprach dann über Stresemanns Versuch, durch den Kontakt zu Frankreich eine Lösung im Ruhrkonflikt herbeizuführen. Knilling erklärte:







Mangelndes Vertrauen in Frankreich

„Wer Frankreich kennt, wird die Aussichten nicht positiv einschätzen, insbesondere wenn der französische Premierminister Poincaré heißt. Wenn die Verhandlungen erst einmal begonnen haben, besteht keine große Gefahr, dass sich die Reichsregierung noch weiter unter den Druck der Linken drängen lässt, so dass Deutschland letztlich nur noch die Wahl hätte, sich dem Joch einer förmlichen Kapitulation zu beugen und damit den Weg zu ebnen seinen Weg hinein, um die Zukunft abzuschneiden? Die bayerische Regierung in Berlin glaubte nicht, diese ernste Sorge verbergen zu können. Das nächste Mal wird sich zeigen, ob auf französischer Seite ein ehrlicher Wille zu einer Einigung besteht. Die Grenzen für Deutschland werden gezogen durch die Erfordernisse der nationalen Ehre und Würde und durch die Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, der nicht die letzten Mittel zur Schaffung des für das deutsche Volk unverzichtbaren Brotes entzogen werden dürfen.

Der Ministerpräsident warf die Frage auf, was passieren würde, wenn der Ruhrkonflikt nicht gelöst oder in einer für Bayern untragbaren Weise erreicht würde, und erwähnte Abspaltung und Putschgerüchte. Er erklärte, dass ein Gefühl einer ernsten Krise in der Luft liege. In einer Zeit großer Not gibt es nichts Schlimmeres als gereizte Nervosität. Natürlich bedeutet es, die Augen offen zu halten und sich auf alle Möglichkeiten vorzubereiten, ohne den Boden der Ordnung und des Gesetzes zu verlassen.