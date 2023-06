Es liegt an Manuel Neuer

Alexander Nübels Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025, doch in München scheint den Torwart nichts mehr zu halten. Sein Berater kündigt an, dass mit dem Ende der Leihe zur AS Monaco der Abgang des Bundesligameisters einhergehen werde. Allerdings mit einer „anerkennenden“ Option.

Torwart Alexander Nübel erzwingt seinen endgültigen Abschied vom FC Bayern München. „Wir haben immer gesagt, dass es keinen Sinn macht, dass Alex zu den Bayern zurückkommt, solange Manuel Neuer noch da ist. Er ist jetzt wieder fit“, sagte Nübels Berater Stefan Backs dem Portal t-online.de. Nach zwei Jahren bei der AS Monaco sollte der 26 Jahre alte Keeper im Sommer eigentlich wieder beim deutschen Rekordmeister im Einsatz sein, will sich aber nicht hinter Kapitän Neuer einreihen. „Deshalb suche ich für Alex einen neuen Verein – einen, der ihn möglichst weit bringt“, sagte Berater Backs.

Mögliche Ziele sind die Premier League oder ein internationaler Spitzenklub. „Kriterium Nummer eins ist, dass er spielen muss, Kriterium Nummer zwei ist das höchstmögliche Spielniveau“, sagte Backs. Ein Wechsel zu einem anderen Bundesligisten ist dagegen eher unwahrscheinlich.

Nübel war Mitte 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Doch ihm blieb nur die Rolle des Ersatzspielers hinter Nationaltorwart Neuer. Deshalb war er nach Monaco ausgeliehen worden und dort Stammspieler. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis Mitte 2025. Sollte er den Serienmeister verlassen, soll eine Rückkaufklausel im Gespräch sein. Laut Backs ist dies „eine Wertschätzung des FC Bayern München. Ein Zeichen dafür, dass sie immer noch an ihn glauben“.

Beim FC Bayern wird in der Vorbereitung auf die neue Saison ein Comeback von Manuel Neuer erwartet. Der 37-Jährige brach sich bei einem Skiunfall nach der Weltmeisterschaft das Bein und fiel sechs Monate aus. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Der aufgrund der schweren Verletzung eingestellte Vertreter Yann Sommer unterzeichnete nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach ein Arbeitspapier bis 2025. Schweizer spekuliert über einen Abgang, da der Nationalkeeper nur ungern auf die Bank wechselt nächsten Sommer mit Blick auf die EM. Dann würde Sven Ulreich wieder die Rolle der Nummer zwei übernehmen.