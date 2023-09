Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Jamie Dettmer ist Meinungsredakteurin bei POLITICO Europe.

Im vergangenen November erzürnte der US-Spitzengeneral Mark Milley, der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, Kiew – ebenso wie einige weitere aggressivere Beamte aus der Regierung von Präsident Joe Biden –, indem er den in der Ukraine tobenden Konflikt mit dem Ersten Weltkrieg verglich und eine Pattsituation andeutete erreicht worden war.

Um Weihnachten 1914 sagte Milley: „Sie haben einen Krieg, der militärisch nicht mehr zu gewinnen ist.“

Später fügte er in einer Rede im New Yorker Economic Club hinzu: „Wenn es eine Gelegenheit zum Verhandeln gibt, wenn Frieden erreicht werden kann, ergreifen Sie sie.“ Den Augenblick nutzen.“ In der folgenden Woche wiederholte er seinen Hinweis, dass die Zeit für Verhandlungen gekommen sei – die erfolgreichen Gegenoffensiven der Ukraine um Charkiw im Nordosten und Cherson im Süden bedeuteten, dass Kiew aus einer Position der Stärke verhandeln könne.

„Russland ist derzeit am Boden“, sagte Milley.

Milley hatte mit dem Ersten Weltkrieg – dem Krieg – Unrecht War militärisch zu gewinnen – und das gelang den westlichen Alliierten, vor allem dank wirtschaftlicher Faktoren und ihres überlegenen Entwicklungsstands, der es ihnen ermöglichte, mehr Ressourcen in den schrecklichen Fleischwolf zu werfen.

„Mit ihren großen Bauernsektoren konnten die Mittelmächte die landwirtschaftliche Produktion nicht aufrechterhalten, da die Mobilisierung während des Krieges Ressourcen aus der Landwirtschaft umleitete. Die daraus resultierende Hungersnot in den Städten untergrub die Lieferkette hinter den Kriegsanstrengungen“, bemerkte der Historiker Stephen Broadberry.

Der Sieg, ja – aber zu einem entsetzlichen menschlichen Preis. Bevor es an der Westfront ruhig wurde, betrug die Gesamtzahl der Opfer, darunter Soldaten und Zivilisten, schätzungsweise über 37 Millionen, was den Ersten Weltkrieg zu einem der tödlichsten Konflikte in der Geschichte der Menschheit machte. Kaum ein europäischer Haushalt blieb unberührt. Und der industrielle Charakter des Tötens – bei dem junge Männer von Maschinengewehren niedergemetzelt und durch Artilleriefeuer ausgelöscht und durch Wolken schädlicher Gase vergiftet wurden – hat das europäische Gedächtnis heimgesucht und unserer kriegerischen Spezies einen weiteren Schandfleck hinzugefügt.

Und jetzt steht ein weiterer November vor der Tür, und bald werden die Herbstregen in die Ukraine kommen, was militärische Manöver noch schwieriger macht. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Rufe nach Verhandlungen zunehmen werden, wenn die Ukraine bis dahin nicht einen Durchbruch an ihrer Südfront geschafft und alle drei Schichten der beeindruckenden Surowikin-Linie Russlands durchbrochen hat – was den Streitkräften des Landes in drei Monaten erbitterter Kämpfe bisher entgangen ist Sowohl in Europa als auch in den USA steht ein Jahr voller Wahlen bevor, die die interne politische Dynamik der Verbündeten verändern werden.

Daher sind vorerst alle Augen auf uns gerichtet Saporischschja, wo ukrainische und westliche Hoffnungen ruhen, konnte nach einem Durchbruch in der stark verminten ersten russischen Verteidigungslinie rund um das Dorf Robotyne gesichert werden. Von dort aus besteht die Hoffnung, dass die Ukraine die Hauptbefestigungen durchbrechen kann, da einige glauben, dass Russland Schwierigkeiten haben wird, die benötigten Reserven bereitzustellen, um sicherzustellen, dass die Linie hält – auch wenn es bisher relativ schnell Truppen umverteilt hat.

Nur die Zeit wird zeigen, ob ein vollständiger Durchbruch erreicht werden kann und die Ukraine dann durchbrechen kann, um ihrem Ziel näher zu kommen, die sogenannte Landbrücke zu durchtrennen, die die annektierte Landenge der Krim mit den von Russland besetzten südukrainischen Gebieten verbindet. Allerdings rät die Tatsache, dass es den ukrainischen Streitkräften seit Beginn der Gegenoffensive Anfang Juni nur gelungen ist, 108 Quadratkilometer besetztes Gebiet zurückzuerobern, zur Vorsicht. Darüber hinaus war das Pentagon bereits vor Beginn der Gegenoffensive pessimistisch hinsichtlich der Aussichten.

Ukrainische Beamte sträuben sich gegen diesen Pessimismus und sind bestrebt, das Narrativ umzukehren, das sich allmählich durchzusetzen beginnt, dass die Gegenoffensive wahrscheinlich nicht das erhoffte Ergebnis erzielen wird. „Die ukrainischen Streitkräfte schreiten voran. Trotz allem und egal, was jemand sagt, wir kommen voran, und das ist das Wichtigste. Wir sind in Bewegung“, postete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag. Aber insgeheim spricht man in Kiew noch mehr von einem langen Krieg.

Die Mutter eines Opfers eines Raketenangriffs in Odessa im Juli | Oleksandr Gimanov/AFP über Getty Images

Sicherlich wird Milleys Vorsicht wieder aufleben, wenn die Ukraine vor Ort bis November keine größeren Fortschritte macht, und dieses Mal besteht die Gefahr, dass sie sich in einen Chor verwandelt, bei dem noch mehr Menschen die Frage stellen, ob dieser Krieg gewinnbar ist. Allerdings stoßen wir dann auf das Problem, das die westlichen Verbündeten von Anfang an hartnäckig beschäftigte, da sie nie gemeinsam klare ukrainische Kriegsziele identifizierten – auch weil der Versuch, dies zu tun, wahrscheinlich die Einheit der Alliierten gefährdet hätte – und daher nie definiert wurde, „gewinnbar“ zu sein .

Stattdessen haben sie sich zweideutig geäußert, sich abgewendet und sich geduckt, während sie ihre große Rhetorik beibehalten haben, dass die Demokratie auf dem Spiel steht und die Rechte der Souveränität und Unabhängigkeit verteidigt werden müssen, andernfalls erleben sie, wie eine ohnehin schon wackelige Weltordnung zugunsten der Autokraten zusammenbricht und den Anbruch markiert eines anderen dunklen Zeitalters. Heute die Ukraine, morgen Taiwan und das Baltikum.

Aber wenn das der Fall ist, warum haben die westlichen Verbündeten dann nicht ihren Worten Taten folgen lassen, indem sie ihre wirtschaftliche Macht voll ausgeschöpft haben und die Fabriken auf Kriegsbasis gestellt haben, wie sie es während des sogenannten Ersten Weltkriegs getan haben? Warum haben sie bei der Lieferung von Munition und Waffensystemen zögerlich und verzögert vorgegangen und diese im besten Fall just-in-time oder im schlimmsten Fall weit hinter dem Zeitplan angeboten, was zur großen Enttäuschung der Ukrainer geführt hat?

Ein Grund dafür war der Versuch, eine einstimmige Einigung unter den Verbündeten zu erreichen; Ein weiterer Grund war die Angst vor einer nuklearen Eskalation, wie gering sie auch sein mag, und die damit einhergehende Einschätzung, dass eine sorgfältige Kalibrierung erforderlich sei, um dieses Risiko zu verringern. „Die USA haben genug geleistet, um einen russischen Sieg zu verhindern, aber nicht so viel, um eine russische Niederlage (und das daraus resultierende Potenzial – ihrer Ansicht nach – einer nuklearen Eskalation) zuzulassen“, bemerkte James Nixey von Chatham House.

Aber ein weiterer wichtiger Faktor war, dass die Verbündeten der Ukraine in ihrem tiefsten Inneren nie wirklich das Gefühl hatten, dass ihr eigenes demokratisches Schicksal tatsächlich auf dem Spiel steht – und das trotz all ihrer Sympathie für die Ukraine und ihrem Entsetzen über die barbarischen russischen Gräueltaten in Bucha und Anderswo gilt dies auch für die Bevölkerung, die sich Sorgen um die Lebenshaltungskosten macht.

Und mit Fortschreiten des Krieges hat das Gefühl der Gefahr eher abgenommen. Denn wenn der große russische Bär seinen kleineren unmittelbaren Nachbarn nicht unterwerfen kann, wie um alles in der Welt soll er dann die NATO-Länder überrennen, geschweige denn die USA bedrohen?

Die Ukraine erlebt eine Explosion privater Unternehmen, die Ausrüstung an die Front liefern | Sergey Supinsky/AFP über Getty Images

Für die Ukrainer ist das natürlich anders. Und es ist kaum verwunderlich, dass Kiew seine Kriegsziele völlig klar zum Ausdruck gebracht hat – nämlich die Wiederherstellung aller souveränen Gebiete, einschließlich der illegal annektierten Krim, russische Kriegsentschädigungen und eiserne Sicherheitsgarantien des Westens – oder noch besser: die NATO-Mitgliedschaft.

Und seltsamerweise sind ihre größten Verbündeten im Streben nach dem totalen Sieg derzeit russische Dissidenten, auch wenn Kiew sie größtenteils verächtlich auf Distanz hält. Wladimir Putins liberale Opposition hat ein direktes Eigeninteresse am „totalen Sieg“ – sie verfügt über keinen anderen realistischen Mechanismus, um den russischen Führer zu stürzen und das hässliche Regime, an dessen Spitze er steht, zu stürzen.

Aber abgesehen von den russischen Dissidenten wird der Ruf nach Verhandlungen, so beleidigend es auch für das sein mag, was der Autor George Orwell als „moralische Nase“ bezeichnen würde, nur dann größer, wenn es mit dieser Gegenoffensive keinen militärischen Durchbruch von großer Bedeutung gibt.

Russland und die Ukraine haben eines gemeinsam: Ihre Verbündeten glauben nicht, dass eine der beiden Seiten einen vollständigen Sieg erringen kann.

Für Peking mag das an sich durchaus wünschenswert sein – ein abgelenkter Westen ist für China nützlich, und ein geschwächtes Russland wird seinen Platz als Juniorpartner in ihren bilateralen Beziehungen kennen. Für andere hingegen, einschließlich der vom Krieg zerrütteten Ukraine, ist ein längerer Krieg nicht wünschenswert, und im Laufe der Zeit werden wir wahrscheinlich weitere Verhandlungsballons erleben.

Dennoch gibt es bei diesem Plan B drei große Probleme.

Eingefrorene Kriege – eine Fehlbezeichnung, wenn es jemals einen gab – sind Putins Stärke | Adam Berry/Getty Images

Nixey hob eines hervor und stellte fest, dass „die Abschwächung der Unterstützung die Ukraine nur noch anfälliger machen wird (mit Konsequenzen für die allgemeine europäische und globale Sicherheit), die bisher erzielten Errungenschaften gefährden und Putin einen Einfluss verschaffen wird, über den er derzeit nicht verfügt – insbesondere im Hinblick auf die internen Beziehungen Russlands.“ Aufruhr in den letzten Wochen.“

Ein weiterer Grund ist, dass selbst wenn Selenskyj den Verhandlungen zustimmen würde – und es gibt kein Anzeichen dafür, dass er dazu in der Stimmung ist –, die gewöhnlichen Ukrainer nicht den Mumm haben, mit einem Russland zu verhandeln, das ihre Häuser wahllos bombardiert; abgeschlachtete, gefolterte und entführte Kinder. Sie bleiben von kalter Wut gepackt.

Darüber hinaus mag Putin der Aufnahme von Gesprächen durchaus zustimmen, aber wir haben schon früher gesehen, wie die Verhandlungen mit ihm – und seinem mürrisch wirkenden Außenminister Sergej Lawrow – verlaufen sind.

Für den russischen Führer sind Verhandlungen nur eine weitere Kriegswaffe, die dazu dient, abzulenken, aufzuhalten, Zeit für Manöver für militärische und diplomatische Ziele zu geben und die Wohlmeinenden und Naiven in die Falle zu locken – etwas, das zwischen 2014 und 2017 deutlich wurde, als Lawrow und dann „verhandelte“ US-Außenminister John Kerry über Syrien. Die Gespräche halfen Moskau, den syrischen Machthaber Baschar al-Assad vor einer Niederlage zu bewahren, und überzeugten den damaligen US-Präsidenten Barack Obama, den Finger vom Abzug zu nehmen und seine eigene Redline zum Einsatz chemischer Waffen in Damaskus zu ignorieren.

Eingefrorene Kriege – eine Fehlbezeichnung, falls es jemals einen gegeben hat – sind Putins Stärke: Sie ermöglichen es ihm, internationale Schwäche in Stärke umzuwandeln und die Macht im eigenen Land zu behalten, indem er paranoiden Patriotismus schürt und die Russen davon überzeugt, dass ausländische Feinde darauf aus sind, die Heilige Mutter Russland zu zerstören.

Plan C jemand?