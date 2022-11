Es ist Vorhang auf für eine weitere Saison der Weihnachtsspenden mit Stage Coach Players, The Salvation Army – Shaw Local

Jan Kuntz, Mitglied des Stage Coach Players Outreach Committee, fährt am Dienstag, den 15. November 2022, einen Wagen voller gespendeter Lebensmittel in das Theater in DeKalb für ihre Thanksgiving-Essensaktion. Die Gruppe arbeitet mit der Heilsarmee zusammen, um Thanksgiving-Mahlzeiten für bedürftige Familien vor Ort zusammenzustellen. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)