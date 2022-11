„Es ist viel heißer als erwartet“

Katar ist „viel heißer als von den englischen Spielern erwartet“, wurde talkSPORT mitgeteilt, als die Three Lions zum ersten Mal seit ihrer Landung im Nahen Osten trainierten.

Alle 26 Spieler des Kaders betraten am Mittwoch das Feld im Al Wakrah Sports Complex in der Nähe der englischen Hotelbasis, nachdem sie einen Tag zuvor in Katar angekommen waren.

Getty Auch Kyle Walker (zweiter von rechts) durfte mitmachen

Getty James Maddison nahm seine Umgebung in sich auf, um in Katar einen großen Eindruck zu hinterlassen

Kyle Walker war die überraschendste Aufnahme im Training, da sich der Außenverteidiger von Manchester City erst kürzlich von einer Leistenoperation erholt hatte.

Walker wird voraussichtlich keine Rolle im Eröffnungsspiel gegen den Iran spielen, da er seine Fitness aufbaut, aber seine Rückkehr auf das Feld wird ein willkommener Schub für Gareth Southgate sein.

James Maddison und Callum Wilson litten ebenfalls unter Schmerzen, konnten aber an der Light-Session teilnehmen, die mit einem langen Teamgespräch von Assistenztrainer Steve Holland begann.

Southgate wird nun seine Startelf für Englands Auftaktspiel der Gruppe B am Montag abwägen, das um 16:00 Uhr Ortszeit (13:00 Uhr in Großbritannien) angepfiffen wird.

Eine große Aufgabe für England wird es jedoch sein, sich an die Hitze zu gewöhnen, da die Temperaturen am Mittwoch 33 ° C erreichen.

Die England-Korrespondentin von talkSPORT, Faye Carruthers, ist in Katar und sagt, dass die steigenden Temperaturen einige der Spieler unvorbereitet getroffen haben.

Im Gespräch mit Hawksbee und Jacobs aus England, die in Doha trainieren, sagte sie: „Um 16.30 Uhr sind es ungefähr 32 Grad und es ist also gefallen, es weht ein bisschen eine Brise.

„Natürlich wird das erste England-Spiel um 16 Uhr Ortszeit gespielt, also wird es ungefähr diese Temperatur haben, ich würde sagen, sehr spät in den 20ern.

„Vorhin waren es 32 Grad und ich war gerade mit einigen Spielern im Medienzentrum, das sie im Sportkomplex Al Wakrah erstellt haben, und jeder einzelne von ihnen sagte: ‚Es ist wirklich heiß, es ist viel heißer als wir erwarteten‘.

Getty Alle 26 Spieler nahmen am Training teil und wollen unbedingt beeindrucken, wenn sie die Atmosphäre des Wettbewerbs aufsaugen

Getty An die Hitze in Doha werden sich die Spieler allerdings gewöhnen müssen

Getty Der englische Chef Southgate wurde mit Bukayo Saka gesichtet, als sie im Sportkomplex Al Wakrah kickten

„So haben sich auch alle von talkSPORT gefühlt. Ich ging zum Einkaufszentrum, das ungefähr zehn Minuten von meiner Unterkunft entfernt ist, und als ich dort ankam, war ich triefend, also unangenehme Bedingungen.

„Aber wir befinden uns in dieser seltsamen Situation, denn mit der Klimaanlage in den Stadien brauche ich vielleicht einen Mantel, wenn ich am Spielfeldrand bin, also ist es eine sehr seltsame Erfahrung.“

Carruthers fügte hinzu: „Für die letzten beiden Gruppenspiele Englands wird es um 22 Uhr sein, also wird es viel, viel kühler, aber es ist immer noch ziemlich feucht und drückend hier drüben.

„Einer der Spieler sagte mir, als sie mit dem Bus vom Flughafen zu ihrer Basis im Süden von Doha fuhren, dass es in ihrem Bus keine Klimaanlage gab, und ich hatte Mitleid mit ihnen, weil es auch abends ziemlich heiß ist.“

Englands Stars schlossen sich später den Medien für Interviews in der Trainingsbasis an, wo die Mannschaft Billard und Spielekonsolen spielen kann.

Leicester-Star Maddison nahm sogar an einem Dartspiel teil und zeigte, dass die Mannschaft entspannt und voller Optimismus ist.

„Die Stimmung ist super. Wir haben eine absolut fantastische Fußballmannschaft“, sagte er.

„Das Team, das wir hier beim FA und in England haben, ist unübertroffen.

GETTY Maddison hat zuvor über seine Liebe zum Darts gesprochen

„Die Einrichtung des Hotels war absolut brillant. Es kommt auf die feinen Dinge an, wie die kleinen Details.

„Ich habe in mein Zimmer eingecheckt und da sind kleine gerahmte Bilder von meinem kleinen Jungen und meiner Familie. Es sind nur solche Kleinigkeiten.

„Alle sind guter Dinge und können es kaum erwarten, loszulegen.“

Am Mittwoch zuvor machten die englischen Spieler eine Yoga-Sitzung in ihrem Hotel.

Sie wohnen im Souq Al Wakra Hotel, das sich in der Nähe ihrer Trainingsbasis im 12.000-Sitzer-Heim des Al Wakrah SC und etwa 30 Autominuten von der Hauptstadt Doha entfernt befindet.

Getty Auch die englischen Spieler trainierten in ihrem Hotel in Doha

Getty Eric Dier und Trent Alexander-Arnold werden nett und geschmeidig

Getty Ben White nahm auch an der Yoga-Sitzung teil

Nachdem er seit 2019 nicht mehr für England gespielt hatte, sagte Maddison, er fühle sich im Camp sofort zu Hause.

Er machte weiter: „Wir alle haben England in den letzten Jahren bei großen Turnieren gesehen. Sie waren brillant. Bei der Euro und in Russland konnte man sehen, dass es ein Gefühl gab. Da war das Miteinander für alle öffentlich und hausintern zu sehen.

„Zurück in den Kader zu kommen und sich in den ersten Tagen zu treffen, war dasselbe. Man kann es fühlen – da war eine wirklich gute Energie.

„Ex-Spieler haben darüber gesprochen, als sie sich mit England getroffen haben und die Atmosphäre nicht stimmte und es Rivalität zwischen verschiedenen Vereinen gab, aber hier gibt es nichts davon.

„Es gibt so ein gutes Gefühl und es gibt eine gut ausgewogene Gruppe zwischen Jugend und Erfahrung.“